Оккупанты пошли на штурм в Марьинке: в ВСУ рассказали о "горячей точке фронта"

Россияне усилили контратаки на Донетчине в районе недавно освобожденного Старомайорского.

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Бойцы ВСУ отражают контратаки российских оккупантов / Коллаж: Главред, Фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, 14 ОМБр Романа Великого

В районе Марьинки Донецкой области российские оккупанты усилили штурмовые действия, заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, речь идет о штурмовых отрядах "Шторм Z" с применением бронегрупп.

"Особенно в направлении Александровка – Марьинка. Безусловно, это самая горячая точка фронта", – отметил представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

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При этом оккупанты усилили контратаки на Донетчине в районе недавно освобожденного села Старомайорское и расположенного через неподалеку села Урожайное.

Шершень добавил, что в другую горячую точку – населенный пункт Работино, прибыло подкрепление из оккупированного Мариуполя.

Контрнаступление ВСУ

Ранее в ВСУ показали, как освобождали Старомайорское. В Вооруженных силах Украины опубликовали кадры освобождения населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

Ранее сообщалось, что ВСУ пошли в контрнаступление на Донбассе. Силы обороны Украины закрепляются на достигнутых рубежах, сообщил Валерий Шершень.

Напомним, ВСУ продвинулись вперед на двух направлениях и вышли на новые рубежи. Подразделения Вооруженных сил Украины провели успешные наступательные действия в районе Старомайорского Донецкой области.

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