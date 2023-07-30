Оккупанты пошли на штурм в Марьинке: в ВСУ рассказали о "горячей точке фронта"

В районе Марьинки Донецкой области российские оккупанты усилили штурмовые действия, заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.
Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, речь идет о штурмовых отрядах "Шторм Z" с применением бронегрупп.
"Особенно в направлении Александровка – Марьинка. Безусловно, это самая горячая точка фронта", – отметил представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
При этом оккупанты усилили контратаки на Донетчине в районе недавно освобожденного села Старомайорское и расположенного через неподалеку села Урожайное.
Шершень добавил, что в другую горячую точку – населенный пункт Работино, прибыло подкрепление из оккупированного Мариуполя.
Контрнаступление ВСУ
Ранее в ВСУ показали, как освобождали Старомайорское. В Вооруженных силах Украины опубликовали кадры освобождения населенного пункта Старомайорское Донецкой области.
Ранее сообщалось, что ВСУ пошли в контрнаступление на Донбассе. Силы обороны Украины закрепляются на достигнутых рубежах, сообщил Валерий Шершень.
Напомним, ВСУ продвинулись вперед на двух направлениях и вышли на новые рубежи. Подразделения Вооруженных сил Украины провели успешные наступательные действия в районе Старомайорского Донецкой области.
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