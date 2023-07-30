УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты пошли на штурм в Марьинке: в ВСУ рассказали о "горячей точке фронта"

Алексей Тесля
30 июля 2023, 12:23 обновлено 30 июля, 12:43
56
Россияне усилили контратаки на Донетчине в районе недавно освобожденного Старомайорского.
всу
Бойцы ВСУ отражают контратаки российских оккупантов / Коллаж: Главред, Фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, 14 ОМБр Романа Великого

В районе Марьинки Донецкой области российские оккупанты усилили штурмовые действия, заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, речь идет о штурмовых отрядах "Шторм Z" с применением бронегрупп.

"Особенно в направлении Александровка – Марьинка. Безусловно, это самая горячая точка фронта", – отметил представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

видео дня

При этом оккупанты усилили контратаки на Донетчине в районе недавно освобожденного села Старомайорское и расположенного через неподалеку села Урожайное.

Шершень добавил, что в другую горячую точку – населенный пункт Работино, прибыло подкрепление из оккупированного Мариуполя.

Контрнаступление ВСУ

Ранее в ВСУ показали, как освобождали Старомайорское. В Вооруженных силах Украины опубликовали кадры освобождения населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

Ранее сообщалось, что ВСУ пошли в контрнаступление на Донбассе. Силы обороны Украины закрепляются на достигнутых рубежах, сообщил Валерий Шершень.

Напомним, ВСУ продвинулись вперед на двух направлениях и вышли на новые рубежи. Подразделения Вооруженных сил Украины провели успешные наступательные действия в районе Старомайорского Донецкой области.

Больше новостей:

война на Донбассе война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Оккупанты пошли на штурм в Марьинке: в ВСУ рассказали о "горячей точке фронта"

Оккупанты пошли на штурм в Марьинке: в ВСУ рассказали о "горячей точке фронта"

12:23 Украина
"Они получили то, что хотели": в ВСУ оценили удары дронов по центру Москвы

"Они получили то, что хотели": в ВСУ оценили удары дронов по центру Москвы

11:28 Украина
ВСУ разрывают логистику РФ: стали известны детали удара по Чонгарскому мосту

ВСУ разрывают логистику РФ: стали известны детали удара по Чонгарскому мосту

10:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:23

"Африку домбили 8 лет": Захарова выдумала новые причины вторжения РФ в Украину

12:23

Оккупанты пошли на штурм в Марьинке: в ВСУ рассказали о "горячей точке фронта"

12:12

"Лихорадка и потеря сознания": Ксения Мишина загремела в больницу

11:56

Будет не только Москва-сити: Маломуж раскрыл, что окажется под ударом в РФВидео

11:51

Как очистить вытяжку от жира: всего два ингредиента и она будет блестеть

Россия хочет поссорить Украину и Запад из-за зерна - Алексей КущРоссия хочет поссорить Украину и Запад из-за зерна - Алексей Кущ
11:28

"Они получили то, что хотели": в ВСУ оценили удары дронов по центру Москвы

11:18

По улице разбросаны документы: в атакованной дронами башне Москва-Сити расположены 3 министерстваВидео

11:11

Новая глава: Инна и Тимур Мирошниченко забрали приемного сына домой

10:57

Отдых на природе был раем: почему в СССР не было клещей

Реклама
10:46

ВСУ разрывают логистику РФ: стали известны детали удара по Чонгарскому мосту

10:40

Финансовый гороскоп на неделю с 31 по 6 августа: кому повезет с деньгами

09:57

Пентагон купит для ВСУ терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать – NYT

09:50

"Башню взорвали, стены тряслись": москвичи ошалели из-за ночной атаки дроновВидео

09:49

Украине надо срочно обратиться к мирумнение

09:23

РФ нанесла ракетный удар по Сумам: 2 человека погибли, 20 - раненыФотоВидео

09:05

Гороскоп на завтра 31 июля 2023: Девам - меньше долгов, Близнецам - повышение

08:43

В Крыму прогремели мощные взрывы: оккупанты пожаловались на атаку десятков БПЛА

07:29

Москву атаковали дроны, прогремел взрыв в 50-этажном здании: что известно

06:31

Вагнеровцы выдвигаются к Сувалковскому переходу: что это может значить?мнение

05:25

Очень сложная головоломка: только люди с высоким IQ решат последний пример

Реклама
04:30

"Пахан драпанул": эксперт объяснил, как "дожать" Путина на переговорахВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 30 июля

03:35

Даже следа на останется: 3 простых способа, как вывести желтые пятна на наволочке

02:20

Гороскоп на август 2023 года для Львов: везение, освобождение и прибыльВидео

02:15

"Путин может устроить сюрприз": астролог спрогнозировал важные события августаВидео

01:35

Загородний спрогнозировал, скоро ли может "устать" Запад от войны в УкраинеВидео

00:43

"НеАнгел" Слава показала своего бойфренда-иностранца

00:28

"Натянутое" лицо Пугачевой крупным планом попало в кадр

00:15

"Нельзя прекратить огонь, на нас наступают": Путин выдал порцию бреда по Украине

29 июля, суббота
22:43

"Продолжаем движение вперед": Маляр заявила о продвижении ВСУ возле Бахмута

22:12

"Решающая фаза наступления": что важно учитыватьмнение

22:10

"Успешный удар": ВСУ разбомбили Чонгарский мост

21:59

"Опухоль и синяки": Седокова поделилась результатами МРТ

21:05

Как сказать на украинском "пустить пыль в глаза": Авраменко назвал благозвучный аналог

20:18

РФ ударила ракетой по Сумам: есть разрушения и пострадавшие

20:04

Напуганный оккупант привел 20 товарищей в плен: боец ВСУ рассказал невероятную историюВидео

19:44

РФ ударила ракетами по Запорожью: повреждены здания, погибли людиФото

19:42

В Британии рассказали, как РФ уничтожает следующее поколение защитников Украины

19:08

Разжарит до +33: Украину окутает сильнейшая духота

18:59

Путин может открыть 2-й фронт возле Польши и Литвы: эксперт объяснил действия вагнеровцев

Реклама
18:26

Что нужно сделать 31 июля, чтобы привлечь новое благо: приметы и запреты

18:00

"Путин готов найти решение для остановки войны": в Африканском союзе озвучили условие

17:54

Любовный гороскоп на неделю 31 июля - 6 августа: Девам – путешествие, Раку - идиллия

17:40

Украинские звезды зажгли на фестивале у Лаймы Вайкуле

17:38

В Запорожье прогремели мощные взрывы: РФ атаковала город баллистикой

17:20

"РФ будет бить по гражданским": Подоляк откровенно ответил, чего ждать украинцам зимой

17:15

Гороскоп Таро на неделю 31 июля – 6 августа: Весам – интуиция, Овну - решение

17:04

"Этот опыт - он трансформирует": Коля Серга оценил военную службу Виталия Козловского

17:00

"Россияне-убийцы понесут наказание": Зеленский побывал на передовойФотоВидео

16:18

Оккупанты сами начнут убегать из фронта: Загородний рассказал, когда это произойдетВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять