По данным британских разведчиков, Р66 является основным маршрутом снабжения северной части Донбасского фронта РФ из Белгородской области РФ.

ВСУ отрезают трассу снабжения оккупантов под Кременной - британская разведка/ facebook.com/GeneralStaff.ua

В районе города Кременная (Луганская область) украинская армия ведет жестокие сражения з русскими оккупантами за ключевую дорогу Р66, по которой те снабжаются из Белгородской области страны-агрессора. Об этом сообщается на официальной странице Минобороны Великобритании в сервисе микроблогов Twitter.

Как говорится в сводке, на протяжении последних пяти суток российские и украинские войска вели бои за контроль над дорогой Р66 –на участке к северу от города Кременная, который временно находится под контролем оккупантов.

По данным британских разведчиков, Р66 является основным маршрутом снабжения северной части Донбасского фронта РФ из Белгородской области РФ.

Кроме того, сообщается, что трасса находится под обстрелом украинской артиллерии еще с октября минувшего года. Как говорят аналитики, если бы ВСУ смогла полностью прекратить снабжение по этому маршруту, то это, по всей вероятности, еще больше подорвало бы оборону Кременной русскими оккупантами.

Новое наступление России

Напомним, ранее сообщалось о том, что аналитики Института изучения войны заявили, что как минимум с октября Москва формирует условия для нового наиболее опасного курса действий - возобновления вторжения на север Украины, возможно, направленного против Киева.

В отчете ISW отмечается, что российские оккупанты могут попытаться провести диверсионную атаку на земле или в информационном пространстве для возобновления напряженности на севере Украины для того, чтобы попытаться отвлечь ВСУ от обороны на Донбассе.

При этом, по мнению аналитиков, даже если российские оккупанты пойдут в новое наступление из Беларуси, очень маловероятно, что им удастся захватить Киев.

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