ВСУ пошли вперед: в Минобороны рассказали о продвижении на двух направлениях

Бойцы ВСУ идут вперед, освобождая захваченные врагом территории / 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские войска ведут активную оборону на фронте и постепенно вытесняют врага с занятых им территорий, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Крайне важно критически относиться к информации, которую подают россияне. Потому что война - это, в том числе, и искусство обмана противника. И мы должны понимать, что с одной стороны россияне якобы демонстрируют действия по выводу определенных сил и средств, а с другой стороны - видим, что они продолжают развивать временно оккупированные территории, например, готовя свои меры по их интеграции в российское пространство", — подчеркнула она в ходе информационного марафона.

По мнению замминистра, из-за этого не стоит однозначно воспринимать такую информацию, а надо анализировать ее в комплексе с другими данными.

"Сегодня на юге продолжается активная оборона, собственно так же и на востоке она продолжается. Конечно, динамика войны разная. Есть периоды, когда интенсивность боевых действий очень высока, когда мы видели мгновенное продвижение вперед и освобождение наших территорий. Бывают другие фазы войны как сейчас, когда идет активная оборона, и наша победа заключается в том, что ВСУ не сдают при активном наступлении ни одного сантиметра украинской земли", — сказала Маляр.

Она уточнила, что на фронте также есть направления, где украинские военные вытесняют врага с занятых им территорий.

"Как только можно будет все говорить, мы об этом сообщим... Мы вытесняем и на южном, и на восточном направлении в определенных регионах... В частности, на востоке есть регионы, где мы постепенно, но уверенно вытесняем врага", — подчеркнула заместитель министра.

Наступление ВСУ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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