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ВСУ придется идти на Россию, если ее армию разбить не удастся, а Путин останется у власти – Жданов

1 сентября 2022, 05:51

Развязанная Москвой война против Украины может переброситься на территорию РФ, считает Олег Жданов.

ВСУ, Войска РФ
ВСУ могут вынужденно пойти на создание буферной зоны в России – эксперт / Коллаж УНИАН, ВВС США

Война РФ против Украины может быть перенесена на территорию страны-агрессора. Пока такой сценарий обсуждать рано, но к разговору нужно будет вернуться, когда ВСУ приблизятся к восстановлению территориальной целостности украинского государства в границах 1991 года. Если не удастся разгромить российскую армию, а Путин останется в Кремле, придется строить буферную зону на территории России. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что когда Украина приблизится к полному восстановлению территориальной целостности, Киев столкнется с проблемой выбора – заходить ВСУ на территорию России, или нет.

"Вероятность переноса войны с территории Украины в Россию существует. Но сейчас об этом говорить рано. К разговору нужно будет вернуться, когда ВСУ приблизятся к восстановлению территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Тогда перед Украиной жестко встанет вопрос – заходить нам в Россию или не заходить", - считает Жданов.

Также он добавил, что если Киеву не удастся добиться полной капитуляции армии РФ, а Владимир Путин останется во главе государства, силы обороны Украины вынуждены будут построить буферную зону на российской территории. Такой шаг понадобится для обеспечения безопасности страны.

"Украине может предстоять сложный выбор. Если армию РФ разгромить не удастся, а Путин и его команда удержатся у власти, возможно, ВСУ придется создавать буферную зону на территории России. Украинское государство вынуждено будет пойти на такой шаг, чтобы обеспечить безопасность своих территорий", - подчеркнул Олег Жданов.

Война России против Украины

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай ранее заявил, что войска России не могут выполнить требования, которые перед ними поставил Кремль. Москва приказывает продвигаться по 5 километров в сутки, а оккупанты, порой, не могут продвинуться и на 100 метров. Они приблизились к Бахмуту, обстреливают город, и могут повторить там сценарий Северодонецка.

Бывший советник руководителя Офиса президента Виктор Андрусив 29 августа сделал заявление, согласно которому ВСУ прорвали первую линию обороны российских войск в Херсонской области. Позже сведения подтвердили в ОВА Херсонщины и Оперативном командовании Юг.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что прорыв линии фронта силами обороны Украины в Херсонской области произошел на нескольких участках.

По его словам, ВСУ продолжают работать над ликвидацией логистики российских оккупантов. Наносятся удары по мостам и вражеским переправам. Захватчики пытаются восстановить пути снабжения своих войск.

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