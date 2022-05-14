УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ разбили выставочный вертолет РФ Ми-28 – один из самых дорогих в мире

14 мая 2022, 14:55

Вертолет с пафосным названием "Ночной охотник" приземлила навечно украинская ПВО – он не успел сделать ни одного выстрела.

false
ВСУ разбили выставочный вертолет РФ Ми-28/ Скрин из видео armyinform.com.ua

Украинские десантники сбили российский вертолет Ми-28. Воздушное судно с пафосным названием "Ночной охотник" стоит 15 миллионов долларов и является одним из самых дорогих в мире вертолетов.

При этом украинским бойцам удалось сбить уже три таких вертолета, сообщается в сюжете ТСН.

Один из таких сбитых вертолетов лежит неподалеку от освобожденного села Циркуны в Харьковской области. Его подстрелила украинская противовоздушная оборона. При этом у вертолета остался полный боекомплект, что свидетельствует о том, что он не успел сделать ни одного выстрела. Также на месте остались ракеты.

"Ночной охотник" буквально разлетелся на куски. У пилотов от такого мощного удара вряд ли были шансы выжить, однако после падения уничтоженного вертолета на землю украинские военные не нашли их тел. Поэтому бойцы ВСУ предполагают, что их могли уже забрать российские оккупанты.

В РФ активно распространяют пропаганду о том, что Ми-28 является вершиной российского авиапрома, и вертолет разрабатывали тридцать лет. Однако ключевые элементы "охотника" были спроектированы в Украине, рассказывают журналисты. Так, радиоаппаратура производилась во Львове, двигатель – в Запорожье, а интерактивные очки ночного видения, как можно сделать вывод из маркировки, в Италии.

Сбитый на Харьковщине Ми-28 является выставочным вариантом "Ночного охотника" – это можно определить, проверив его номер. Именно этот вертолет участвовал в авиашоу в России, а также был на авиационном форуме "Армия 2020" в российской Кубинке.

Ранее сообщалось, что установление российскими оккупантами в Херсоне пророссийской администрации лишь подчеркивает, что амбициозные политические планы российского диктатора Владимира Путина в Украине провалились. Об этом заявили в британской разведке.

Напомним, как ранее рассказали в американском Институте исследования войны, дальнейшее развитие войны России против Украины может пойти одним из трех путей. При этом если РФ не учтет свои ошибки и не будет менять тактику, то может потерпеть крах на фронте уже в ближайшие месяцы.

Читайте также:

viber
война в Украине вертолеты вторжение России сбитый вертолет Ми-28
Реклама
Популярное
Смотрите в оба: кому из знаков угрожает опасность в ближайшие дниСмотрите в оба: кому из знаков угрожает опасность в ближайшие дни Лунное затмение 16 мая 2022 года: чего нельзя делать, чтобы уберечься от бедыЛунное затмение 16 мая 2022 года: чего нельзя делать, чтобы уберечься от беды Kalush Orchestra попали в скандал: музыкантам пришлось объяснить свой поступокKalush Orchestra попали в скандал: музыкантам пришлось объяснить свой поступок Под Киевом пронесся огромный смерч: появилось видео природного явленияПод Киевом пронесся огромный смерч: появилось видео природного явления Мариупольца Беднякова обвинили в предательстве: "Чтобы не "предать свой город" нужно предать страну"Мариупольца Беднякова обвинили в предательстве: "Чтобы не "предать свой город" нужно предать страну"
Поддержите Главред

Последние новости

15:31

Ванная устарела: какие пять признаков "кричат", что пора делать ремонт

15:24

Врага отбросили назад: ВСУ перешли в контрнаступление под ИзюмомВидео

15:13

"Кадышева против Бабкиной?": Российский продюсер хочет создать свое "Евровидение"

15:03

Экс-супруг Дженнифер Лопес женится на "Мисс Парагвай", на 23 года моложе него

14:55

ВСУ разбили выставочный вертолет РФ Ми-28 – один из самых дорогих в миреВидео

Реклама
14:39

Путинскому гонцу Лепсу всучили оружие на ДонбассеВидео

14:01

Судьбоносные перемены и обновление человечества: три мощных астрологических события 5 лет

14:00

"Нас использовали не по назначению": россияне-добровольцы внезапно передумали убивать украинцевВидео

13:45

Как Украине вернуть защитников Мариуполямнение

13:38

Экстракция в Турцию и Китай как посредник: родственники бойцов из Азовстали выступили с обращениемВидео

13:36

Это убьет урожай: что категорически нельзя садить рядом с помидорами

13:21

"Аллу Борисовну будут топтать": бежавших в Израиль Пугачеву и Галкина уже ненавидят в России

13:17

Эпическая битва за Донбасс проиграна: что дальше будет делать Путинмнение

13:00

Гороскоп на завтра 15 мая 2022: Ракам – опасные иллюзии, Весам – деньги, Стрельцам – разочарование

12:53

Пакуют чемоданы в Крым: коллаборанты, которых РФ поставила "руководить" на Херсонщине, планируют бежатьВидео

12:52

"Я хочу вернуться к семье не в гробу": российские солдаты устроили бунт, командовании в яростиВидео

12:15

РФ затянет войну в Украине до зимы: в МВД объяснили замысел Кремля

12:04

Лунный посевной календарь на июнь 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

11:55

Сотрут россиян в порошок: появилось видео, как бойцы ВСУ рассекают на американских БТРах М113Видео

11:51

Италия послала Соловьева за русским кораблем: главному пропагандисту Путина запретили въезд в странуВидео

Реклама
11:18

Оккупанты воюют с ФСБшниками, чтобы сбежать из Украины: 295 человек с боем прорвались через границуВидео

11:10

Когда Вознесение Господне 2022: дата, традиции и запреты дня

11:05

"Побьем карту рашизма": Залужный презентовал колоды карт с военными преступниками РФ – фотоВидео

10:56

Приметы на 15 мая: что нельзя делать и как привлечь деньгиВидео

10:46

Евровидение 2022 финал: онлайн-трансляция конкурса и все подробностиВидео

10:41

"Мы погорячились, давайте Минск-3": Путин хочет сторговаться с Западом по Украине – Арестович

10:37

Конвоировала технику оккупантов на служебной машине: полковник полиции на Харьковщине предала УкраинуВидео

10:29

Украина имеет шанс вернуть весь Донбасс: есть 3 варианта дальнейшего развития войны – аналитики СШАВидео

10:09

"Унитаз из Украины трофеем привезли": в Сети смеются над новым троном Путина

10:05

"Надеюсь, ты отомстишь и вернешь украденное путинским режимом": Тиньков обратился к сыну

10:00

Коварный план Путина: в РФ объяснили, зачем оккупанты обстреливают ракетами Юг Украины

09:40

Ситуация в Херсоне показывает провал амбициозных планов Путина в Украине – британская разведкаВидео

09:38

Война в Украине может затянуться: американский генерал рассказал, как этого избежатьВидео

09:29

В России в последний момент отменили концерты группы "Машина времени"

09:18

Россию списали в утиль, или Почему Средняя Азия делает ставку на Турциюмнение

09:09

Защитники Мариуполя уничтожили 6 тысяч оккупантов и более 100 единиц техники врага – полк АзовВидео

09:00

Вице-спикер Госдумы РФ приехала в Херсон – хочет помогать колаборантам

08:26

Процесс уже не остановить: в России начался процесс смены власти - ГУР

08:16

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2022: Львам – обман, Девам – скандалы, Стрельцам – деньги

08:11

Украина выиграла битву за Харьков: армия РФ бросает свои позиции и отводит войска – Генштаб ВСУВидео

Реклама
07:47

Зеленский высказался о сроках завершения войны: Никто не знает, как долго это продлится

07:07

"Столько авиации РФ не теряла ни в одной войне": Зеленский сообщил о юбилейном сбитом самолете оккупантовВидео

06:38

РФ решила превратить войну в Украине в очень долгую: в МВД рассказали о третьей фазе вторжения

06:29

Передышка для оккупантов: как Запад пытается выторговать паузу бункерному фюрерумнение

05:40

Евровидение 2022: где смотреть онлайн финал и выступление УкраиныВидео

05:15

Выход ВСУ на Херсон или Новую Каховку станет ударом для РФ – врагу там придется сдаваться – экспертВидео

04:45

В Пентагоне могут приостановить поставки вооружения Украине: в чем причина

04:10

В Украину идет резкое похолодание и мощные ливниВидео

03:30

Куда Россия хотят кинуть резервы: военный эксперт назвал область

03:00

Путин подпишет капитуляцию: астролог назвала сроки окончания войныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять