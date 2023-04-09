ВСУ в ходе контрнаступления будут уничтожать военные объекты в 5 областях России – Свитан

Украина будет наносить удары по вражеским военным базам страны-агрессора России оружием только отечественного производства, считает Роман Свитан.

https://glavred.info/ukraine/vsu-v-hode-kontrnastuplenii-budut-unichtozhat-voennye-obekty-v-5-oblastyah-rossii-svitan-10462402.html Ссылка скопирована

Военные базы РФ в Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской и Воронежской областях попадут под удар ВСУ - Свитан / Коллаж 59 ОМПБр, Главред

Силы обороны Украины в ходе своей контрнаступательной операции нанесут удары по военным объектам и на территории государства-оккупанта России. Базы врага будут уничтожаться в приграничных Брянской, Курской, Белгородской , Воронежской и Ростовской областях. Сокрушение вражеских объектов на территории РФ будет проводиться исключительно отечественными вооружениями. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан

В интервью Орестократия он рассказал о том, что военные объекты России в приграничных с Украиной областях уже уничтожаются, и такая динамика будет продолжаться.

"Пять областей, которые сейчас атакуются, – это Брянская область, Курская область, Белгородская, Воронежская, Ростовская области. Эти пять областей граничат с Украиной. Глубина – несколько сотен километров. Уже обстреливаются военные объекты в этих областях и дальше продолжим их уничтожать", - полагает Свитан.

видео дня

По его словам, сокрушительные удары по военным базам в России будут наноситься оружием исключительно украинским оружием.

"У нас есть средства поражения, которые могут доставать и достают россиян на российской территории в том числе. Вот уже с разрешения Генштаба даже недавно появилось видео работы по военной колонне на российской территории. Однозначно, мы будем работать и работаем по этим военным базам, как только будем получать от нашего "Укроборонпрома" наши разработки для работы по России", - добавил эксперт.

Также он акцентировал внимание на том, что Запада не дает Украине возможности применять свои вооружения по территории РФ, чтобы в будущем избежать правовых претензий со стороны Москвы.

"Они не хотят участвовать в каких-либо судебных разбирательствах, которые может Россия поднять. Для того чтобы избежать таких претензий России, просят нас использовать вооружение, которое передают, только на нашей территории. По военным объектам на российской территории мы использовали, используем и будем использовать наше вооружение, произведенное нашим "Укроборонпром", - подчеркнул Роман Свитан.

Контрнаступление ВСУ

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит ранее заявила, что армия Украины может перейти в контрнаступление уже в ближайшие недели. Киев самостоятельно выберет тактику на поле боя. При этом она подчеркнула, что оккупанты России, в свою очередь, пытаются начать собственное наступление.

Американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорилось о том, что силы обороны Украины готовятся к контрнаступлению. По мнению журналистов, вероятное направление удара ВСУ – оккупированный юг страны.

Согласно данным Reuters, Украина на протяжении ближайших недель или месяцев подключит к боевым действиям 8 новых штурмовых бригад в 40 000 военных для проведения контрнаступления ВСУ. Военная операция станет серьезным вызовом для Киева, поскольку от ее результатов будет зависеть дальнейшее развитие событий.

Смотрите видео ТСН - Свитан объяснил, почему оккупанты России пойдут на "жест доброй воли" в Крыму

Другие новости по теме: