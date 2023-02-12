ВСУ в пух и прах разнесли колонну российских войск в Запорожской области

Отлично сработала артиллерия 128-й горной бригады ВСУ при корректировке беспилотника Лелека.

Уничтоженная российская техника / t.me/ivan_fedorov_melitopol

Украинские артиллеристы уничтожили колону российской техники на Запорожском направлении.

Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, отлично сработала артиллерия 128-й горной бригады ВСУ при корректировке беспилотника Лелека.

"Хорошие новости из Запорожского направления, где артиллерия 128-й горной бригады ВСУ при корректировке беспилотника "Лелека" уничтожили колонну российских войск на дороге Мелитополь - Васильевка южнее Зеленого Гая", - говорится в сообщении.

Угроза наступления России

Глава Минобороны Алексей Резников ранее сказал, что агрессор Россия в ходе нового возможного наступления на Украину намерена применить уже другую тактику.

Оккупанты будут ползуче наступать на двух направлениях – восточном и южном. Именно там они сконцентрировали больше всего своих войск. Как полагает Резников, взять всю Украину они уже не будут пытаться.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что российские оккупационные войска готовят к 24 февраля атаки на каком-либо из направлений.

Директор Кремля Путин поставил своим силам задачу захватить все районы Донбасса.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес считает, что Россия в ходе своего нового наступления на Украину не добьется значительных успехов. По его мнению, у россиян остаются проблемы с логистикой и подготовкой военных. Даже с группировкой в 200-300 тысяч войск они вряд ли смогут добиться поставленных задач.

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