ВСУ ведут мощное продвижение по всему фронту на юге Украины: обновленная карта

ВСУ / Reuters, 10-я горно-штурмовая бригада

На юге Украины украинские войска ведут зачистку и продолжают продвижение.

По данным DeepStateMAP, под контроль ВСУ переходят населённые пункты Херсонской и Николаевской областей.

Херсонская область

По данным карты боевых действий, украинские бойцы продвинулись и зашли в Александровку, Станислав, Правдино, Солдатское, Миролюбовку, Грозово, Костромку, Счастливое, Степное, Чкалово, Вишневое.

В так называемую "серую зону" перешли Широкая Балка, Опытное, Молодецкое, Надеждовка, Знаменка, Дмитренко, Костомарово, Волшебное, Красносельское, Максима Горького, Старица, Новая Кубань, Кошара, Паришево и Клапая.

Николаевская область

ВСУ смогли занять Васильевку, Павловку и Евгеновку.

В так называемую "серую зону" перешли Безымянное, Ивано-Кепино, Юрьевка, Афанасьевка, Нововасиловка и Тамарыно.

На других участках фронта пока без изменений.

Вывод войск РФ из Херсонской области

Министр обороны оккупантов России Сергей Шойгу 9 ноября объявил о выводе российской армии из правобережной части захваченной Херсонской области. В том числе, и с оккупированного Херсона.

Такое решение было озвучено после доклада командующего войсками врага в Украине Сергея Суровикина, который сказал, что Москва больше не может снабжать свою группировку в этой части региона.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что украинские войска на Херсонском направлении разрушили пути логистики и нарушили систему управления подразделениями РФ.

У врага не оставалось других возможностей, кроме как бежать. Однако пока ВСУ не могут ни подтвердить, ни опровергнуть выход оккупантов из Херсона.

Президент Владимир Зеленский отметил, что ВСУ продолжают наступление и освобождают все свои территории. Работа идет и по Херсону с Херсонской областью. Планы рождаются в узком кругу и выполняются в тишине.

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