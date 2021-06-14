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Вятрович сорвал решение по озвучке на украинский язык из-за "агента русского мира" Потураева

14 июня 2021, 13:46
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Если заседание комитета не удастся провести в ближайшие дни повторно – то Рада не успеет проголосовать за соответствующие поправки на этой неделе.

Вятрович сорвал решение по озвучке фильмов на украинский язык
Вятрович сорвал решение по озвучке фильмов на украинский язык / УНИАН

14 июня народный депутат Европейской солидарности Владимир Вятрович сорвал заседание Комитета Рады по гуманитарной и информационной политике, члены которого должны были рассмотреть отсрочку перевода на украинский язык фильмов и сериалов в Украине. Соответствующее видео он выложил у себя в Facebook.

Заседание должно было пройти в онлайн-формате, однако Вятрович устроил скандал. Он обозвал депутата от Слуги народа Никиту Потураева "агентом русского мира". Вятрович даже допустил, что Потураева держат в плену "ЛДНР".

Несмотря на призывы "вести себя достойно, так как заседание демонстрируют многие телеканалы" – Вятрович не прекратил препирательств. В ответ секретарь комитета закрыл заседание.

Отметим, что если заседание комитета не удастся провести в ближайшие дни повторно – то Рада не успеет проголосовать за соответствующие поправки на этой неделе.

А если Рада не проголосует за отсрочку, то с 16 июля 2021 вступает в силу часть 6 статьи 23, которая предусматривает, что "языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык", то есть украинский. При этом это касается не только кинотеатров, но и онлайн-платформ и ТВ-каналов.

Напомним, в конце мая стало известно, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект от Слуги Народа, который отменяет обязательный перевод всех телефильмов в Украине на украинский язык.

Как сообщалось, с 2020 года на Netflix занядись переводом фильмов на украинский язык. Все фильмы и сериалы с украинской озвучкой можно посмотреть на сайте Netflix по тегам.

Озвучкой фильмов на украинский язык занимаются студии Так Треба Продакшн та Postmodern Postproduction.

Первый фильм с украинскими субтитрами на Netflix - Губка Боб, который вышел на сервисе летом 2020 года.

украинский язык русский язык Владимир Вятрович Никита Потураев
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