Социологи выяснили, какие партии могут пройти в Раду - новый рейтинг

Социологи выяснили, какие партии могут пройти в Раду/ УНИАН

В случае, если досрочные выборы в Верховную Раду состоялись в конце июня 2020 года в Украине, пятипроцентный барьер преодолели бы четыре политические силы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса украинцев, который провели социологи из Центра Разумкова.

Согласно полученным данным, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа" (за нее готовы проголосовать 30,3% тех, кто примет участие в выборах и определился с выбором). В конце апреля за политсилу президента Владимира Зеленского планировали голосовать 41,5% избирателей.

Также украинцы планируют голосовать:

за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 21,8% (в конце апреля 14,2%); за "Европейскую солидарность" - 15,7% (в конце апреля -13,9%); за "Батькивщину" - 8,5% (в конце апреля - 7,0%).

Всего социологи опросили 2017 респондентов по всей Украине ‒ кроме оккупированных Россией районов Донбасса и аннексированного Крыма.

Напомним, ранее социологи из Центра Разумкова провели опрос и выяснили, что, если бы выборы президента в Украине прошли в ближайшее время, то около 35% поддержат действующего руководителя государства Владимира Зеленского (в апреле этот показатель составлял 45,1%).