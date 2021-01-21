"Выпивший сел за руль": появилось новое видео с задержанием замминистра Немилостивого

Виталий Немилостивый / УНИАН

В Сети опубликована новая запись инцидента с задержанием заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого в нетрезвом состоянии за рулем авто.

На кадрах, обнародованных ресурсом Магнолия-ТВ, пойманный на управлении автомобилем в нетрезвом виде Немилостивый в авто полиции сделал признание, что сел за руль пьяным.

Задержанный объяснил, что отпустил своего водителя, поэтому сам сел за руль, при этом он признал свою вину.

"Учитывая позднее время, я отпустил водителя и сел за руль навеселе. Я виноват, вопросов нет", - сказал он.

При этом Немилостивый настаивал, что он выполнил все требования патрульных и ничего не нарушил.

"Я остановил авто по требованию полиции. Я ничего не нарушал. Я признаю, что я виноват", - добавил скандальный чиновник.

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Скандал с задержанием Виталия Немилостивого: