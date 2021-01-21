"Выпивший сел за руль": появилось новое видео с задержанием замминистра Немилостивого

Виталий Немилостивый в авто полиции сделал признание, что сел за руль пьяным.
В Сети опубликована новая запись инцидента с задержанием заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого в нетрезвом состоянии за рулем авто.
На кадрах, обнародованных ресурсом Магнолия-ТВ, пойманный на управлении автомобилем в нетрезвом виде Немилостивый в авто полиции сделал признание, что сел за руль пьяным.
Задержанный объяснил, что отпустил своего водителя, поэтому сам сел за руль, при этом он признал свою вину.
"Учитывая позднее время, я отпустил водителя и сел за руль навеселе. Я виноват, вопросов нет", - сказал он.
При этом Немилостивый настаивал, что он выполнил все требования патрульных и ничего не нарушил.
"Я остановил авто по требованию полиции. Я ничего не нарушал. Я признаю, что я виноват", - добавил скандальный чиновник.
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Скандал с задержанием Виталия Немилостивого:
- Накануне патрульные полицейские остановили заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Немилостивого по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии.
- В сети появилось видео, снятое нагрудной камерой одного из полицейских. На видео видно, что Немилостивый отказался оформлять протокол, пытался покинуть место инцидента и устроил потасовку с патрульными.
- После этого Кабинет министров уволил Немилостивого.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: "Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом".
- В Офисе президента заявили, что Украина не вернется к тем временам, когда принадлежность к кругу чиновников могла использоваться в качестве защиты от закона.
- В ОП приветствовали решение Кабинета министров об увольнении Немилостивого с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.