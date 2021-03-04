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Выяснились скандальные подробности о стоматологе, которая била детей

4 марта 2021, 21:24
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В Минздраве рассказали скандальные подробности о врачебной практике стоматолога из Ровно Инны Кравчук.

стоматолог, зубы
У стоматолога из Ровно не было лицензии / Фото pixabay.com

Скандальная стоматолог из Ровно Инна Кравчук, которая во время приема била и душила детей, не имела разрешения на практику по специальности детская стоматология, говорится в ответе Минздрава на депутатское обращение нардепа от Европейской солидарности Яны Зинкевич, которая в четверг, 4 марта, обнародовала его на своей странице в Facebook.

"Во время проведения проверки информации ... было установлено, что по данным Лицензионного реестра Минздрава у физического лица-предпринимателя Кравчук И.А. отсутствует разрешение на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике по специальности детская стоматология", - говорится в документе Минздрава.

В ведомстве также отметили, что для подтверждения факта нарушения практики необходимо провести внеплановую проверку. Министерство обратилось в Государственную регуляторную службу для согласования этой проверки.

Скандал в Ровно - о чем ранее писал Главред:

  • В Ровно разгорелся скандал после того, как в Сети опубликовали видео с участием стоматолога, избивавшего детей прямо в кабинете.
  • На появившемся на YouTube видео запечатлено насилие со стороны стоматолога в стоматологическом кабинете.
  • На кадрах стоматолог угрожает маленькой пациентке стоматологическим прибором, а затем пробует ее душить.На втором видео стоматологу вместе с помощницей силой удалось усадить мальчика в кресло, но лечение зубов сопровождалось избиением.
  • Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба прокомментировал скандал в Ровно, где стоматолог била и душила маленьких пациентов.
  • В городе Ровно следователи нацполиции установили место нахождения скандального детского врача стоматолога, которая била и душила своих маленьких пациентов во время приема.
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