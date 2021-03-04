Выяснились скандальные подробности о стоматологе, которая била детей

У стоматолога из Ровно не было лицензии / Фото pixabay.com

Скандальная стоматолог из Ровно Инна Кравчук, которая во время приема била и душила детей, не имела разрешения на практику по специальности детская стоматология, говорится в ответе Минздрава на депутатское обращение нардепа от Европейской солидарности Яны Зинкевич, которая в четверг, 4 марта, обнародовала его на своей странице в Facebook.

"Во время проведения проверки информации ... было установлено, что по данным Лицензионного реестра Минздрава у физического лица-предпринимателя Кравчук И.А. отсутствует разрешение на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике по специальности детская стоматология", - говорится в документе Минздрава.

В ведомстве также отметили, что для подтверждения факта нарушения практики необходимо провести внеплановую проверку. Министерство обратилось в Государственную регуляторную службу для согласования этой проверки.

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