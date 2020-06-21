На месте взрыва дома в Киеве обнаружили третьего погибшего

В Киеве на месте взрыва многоэтажки в районе Поздняки спасатели ГСЧС обнаружили третьего погибшего.

"По состоянию на 20:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено третьего погибшего. Эвакуированы 23 человека. Деблокированы три человека. На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отметим, что в результате взрыва один человек получил ранение. По данным спасателей, под завалами могут оставаться от двух до шести человек.

С пострадавшими жителями аварийного дома работают шесть психологов ведомства. Спасатели устанавливают тросы и распорки для стабилизации конструкций дома.

На месте инцидента работают около 500 сотрудников экстренных служб, около 70 единиц техники и кинологи с собаками.