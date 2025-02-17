"Я не в восторге": Чалый – о переговорах Путина и Трампа

По словам Чалого, в последнее время динамика событий не была в пользу Украины, и это необходимо срочно исправлять.

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Чалый – о переговорах Путина и Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, РБК-Украина, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада ​

Что сказал Чалый:

Какой состав украинской делегации на переговорах

Именно переговорщики должны быть более четко определены президентом

Соглашения о справедливом мире невозможны без Украины, без Европейского Союза, в частности без Франции, Германии, Польши и Великобритании. Двусторонние договоренности между Россией и США - это право Вашингтона, и согласно международному праву, и право Москвы. Такое мнение высказал дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Главреду.

"Я не в восторге от того, что таким образом военный преступник, глава России, выводится из изоляции. Это, на мой взгляд, не способствует установлению долговременного мира, но Украина не может запретить это делать. Другое дело - чтобы Украина и европейские партнеры Соединенных Штатов постоянно были в процессе, в курсе событий и частью этого процесса. Второй момент, о котором вы спросили, - это переговорщики. В Америке я вам озвучил примерный состав людей, которые будут задействованы. Он, конечно, будет шире, но Дональд Трамп пока называет именно этих людей. С украинской стороны сегодня есть трое должностных лиц, которые могут представлять Украину. К тому же, есть делегация Украины на переговорах с Россией. Эту делегацию никто не отменял, указ о ней остается в силе, однако она вряд ли уже сможет выполнять эти функции", - отметил Чалый.

В составе украинской делегации, напомнил Чалый, есть члены, которые сейчас занимают другие должности (как, например, Николай Точицкий, который является министром культуры и коммуникаций, или бывший генпрокурор Андрей Костин, который уже не является частью внутреннего процесса, а готовится к дипломатической работе за рубежом).

"Также в составе делегации остаются некоторые эксперты, в частности мой однофамилец Александр Александрович Чалый, который в Стамбуле фактически поддержал российскую позицию и настаивал на имплементации российских предложений Путина. Есть глава делегации Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в парламенте. Среди ее членов также есть, если не ошибаюсь, министр юстиции Денис Малюська, который уже не занимает эту должность. Поэтому в случае формирования новой делегации, ее состав должен быть обновлен", - считает Чалый.

По его мнению, сегодня именно переговорщики должны быть более четко определены президентом.

"Ведь те люди, которые последние месяцы пытались в Вашингтоне выстраивать мосты, не достигли результата. К сожалению. Они даже не смогли договориться о встрече президентов Украины и США до звонка Путину. Это плохо для нас. И это уже является причиной многих высказываний Дональда Трампа, которые он услышал от Путина, но должен был бы сначала услышать от президента Украины. Надеюсь, что встречи в Германии, в Мюнхене, с вице-президентом США и американской делегацией, а также обязательная встреча президентов Украины и США состоятся до встречи президента США с главой России.Эта встреча уже анонсирована в Саудовской Аравии, хотя ее точные сроки пока не определены, но подготовка уже идет. Однако ключевым событием должна стать личная встреча президентов Украины и США до того, как состоится контакт Трампа с Путиным", - отметил он.

По его словам, в последнее время динамика событий не была в пользу Украины, и это необходимо срочно исправлять.

"Недостаточно, чтобы Вашингтон и Москва вели двусторонние переговоры о прекращении огня - это лишь временное решение. Украине и ее партнерам нужно добиваться полноценных обсуждений по устойчивому миру, гарантиям безопасности и недопущению повторения российской агрессии", - добавил он.

Смотрите видео интервью Валерия Чалого Главреду о перспективах мирных переговоров в 2025 году:

Встреча Трампа и Путина - последние новости

Как ранее сообщал Главред, США и РФ встретятся в Саудовской Аравии - у Reuters узнали сроки и главную цель. Встреча состоится в ближайшие дни.

Также ранее сообщалось, что Трамп спешит "положить конец войне" в Украине - Bloomberg раскрыл дату перемирия. Европейские чиновники обеспокоены, что Зеленского могут заставить пойти на невыгодную сделку.

Напомним, Трамп сказал, появится ли Зеленский на переговорах с Путиным. Президент США Дональд Трамп, вероятно, встретится с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии до конца месяца. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах между США и РФ, сказал Трамп.

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Кто такой Валерий Чалый Валерий Чалый - украинский политический эксперт. Заместитель Главы Администрации Президента Украины (2014—2015). Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015—2019) и в Тринидаде и Тобаго (2016—2019). Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.

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