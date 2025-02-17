Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Я не в восторге": Чалый – о переговорах Путина и Трампа

Виталий Кирсанов
17 февраля 2025, 12:27
110
По словам Чалого, в последнее время динамика событий не была в пользу Украины, и это необходимо срочно исправлять.
Валерий Чалый
Чалый – о переговорах Путина и Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, РБК-Украина, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада ​

Что сказал Чалый:

  • Какой состав украинской делегации на переговорах
  • Именно переговорщики должны быть более четко определены президентом

Соглашения о справедливом мире невозможны без Украины, без Европейского Союза, в частности без Франции, Германии, Польши и Великобритании. Двусторонние договоренности между Россией и США - это право Вашингтона, и согласно международному праву, и право Москвы. Такое мнение высказал дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Главреду.

"Я не в восторге от того, что таким образом военный преступник, глава России, выводится из изоляции. Это, на мой взгляд, не способствует установлению долговременного мира, но Украина не может запретить это делать. Другое дело - чтобы Украина и европейские партнеры Соединенных Штатов постоянно были в процессе, в курсе событий и частью этого процесса. Второй момент, о котором вы спросили, - это переговорщики. В Америке я вам озвучил примерный состав людей, которые будут задействованы. Он, конечно, будет шире, но Дональд Трамп пока называет именно этих людей. С украинской стороны сегодня есть трое должностных лиц, которые могут представлять Украину. К тому же, есть делегация Украины на переговорах с Россией. Эту делегацию никто не отменял, указ о ней остается в силе, однако она вряд ли уже сможет выполнять эти функции", - отметил Чалый.

В составе украинской делегации, напомнил Чалый, есть члены, которые сейчас занимают другие должности (как, например, Николай Точицкий, который является министром культуры и коммуникаций, или бывший генпрокурор Андрей Костин, который уже не является частью внутреннего процесса, а готовится к дипломатической работе за рубежом).

"Также в составе делегации остаются некоторые эксперты, в частности мой однофамилец Александр Александрович Чалый, который в Стамбуле фактически поддержал российскую позицию и настаивал на имплементации российских предложений Путина. Есть глава делегации Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в парламенте. Среди ее членов также есть, если не ошибаюсь, министр юстиции Денис Малюська, который уже не занимает эту должность. Поэтому в случае формирования новой делегации, ее состав должен быть обновлен", - считает Чалый.

По его мнению, сегодня именно переговорщики должны быть более четко определены президентом.

"Ведь те люди, которые последние месяцы пытались в Вашингтоне выстраивать мосты, не достигли результата. К сожалению. Они даже не смогли договориться о встрече президентов Украины и США до звонка Путину. Это плохо для нас. И это уже является причиной многих высказываний Дональда Трампа, которые он услышал от Путина, но должен был бы сначала услышать от президента Украины. Надеюсь, что встречи в Германии, в Мюнхене, с вице-президентом США и американской делегацией, а также обязательная встреча президентов Украины и США состоятся до встречи президента США с главой России.Эта встреча уже анонсирована в Саудовской Аравии, хотя ее точные сроки пока не определены, но подготовка уже идет. Однако ключевым событием должна стать личная встреча президентов Украины и США до того, как состоится контакт Трампа с Путиным", - отметил он.

По его словам, в последнее время динамика событий не была в пользу Украины, и это необходимо срочно исправлять.

"Недостаточно, чтобы Вашингтон и Москва вели двусторонние переговоры о прекращении огня - это лишь временное решение. Украине и ее партнерам нужно добиваться полноценных обсуждений по устойчивому миру, гарантиям безопасности и недопущению повторения российской агрессии", - добавил он.

Смотрите видео интервью Валерия Чалого Главреду о перспективах мирных переговоров в 2025 году:

Встреча Трампа и Путина - последние новости

Как ранее сообщал Главред, США и РФ встретятся в Саудовской Аравии - у Reuters узнали сроки и главную цель. Встреча состоится в ближайшие дни.

Также ранее сообщалось, что Трамп спешит "положить конец войне" в Украине - Bloomberg раскрыл дату перемирия. Европейские чиновники обеспокоены, что Зеленского могут заставить пойти на невыгодную сделку.

Напомним, Трамп сказал, появится ли Зеленский на переговорах с Путиным. Президент США Дональд Трамп, вероятно, встретится с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии до конца месяца. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах между США и РФ, сказал Трамп.

Читайте также:

Кто такой Валерий Чалый

Валерий Чалый - украинский политический эксперт. Заместитель Главы Администрации Президента Украины (2014—2015). Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015—2019) и в Тринидаде и Тобаго (2016—2019).

Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    новости России война в Украине новости США Дональд Трамп Владимир Путин Валерий Чалый
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Зеленский встретился с президентом ОАЭ: первые результаты визита

    Зеленский встретился с президентом ОАЭ: первые результаты визита

    13:32Украина
    "Ключевое - кто быстрее подготовится": Чалый назвал год начала новой агрессии РФ

    "Ключевое - кто быстрее подготовится": Чалый назвал год начала новой агрессии РФ

    13:08Украина
    В Кремле сказали, кто будет представлять РФ на переговорах в Саудовской Аравии

    В Кремле сказали, кто будет представлять РФ на переговорах в Саудовской Аравии

    12:58Мир
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

    Почти 20-градусный мороз: в двух областях будет холоднее всего

    Почти 20-градусный мороз: в двух областях будет холоднее всего

    Ударит мороз до -21°С: аномальный холод надвигается на Украину

    Ударит мороз до -21°С: аномальный холод надвигается на Украину

    Путинист Филипп Киркоров решил "добить" предательницу Лолиту - причина

    Путинист Филипп Киркоров решил "добить" предательницу Лолиту - причина

    В сыре начали находить белые кристаллы: что это такое и для чего они нужны

    В сыре начали находить белые кристаллы: что это такое и для чего они нужны

    Последние новости

    13:32

    Зеленский встретился с президентом ОАЭ: первые результаты визита

    13:21

    В Украине изменилась стоимость овощей и фруктов: новые цены

    13:13

    "Ком в горле и слезы": Тина Кароль рассказала про чувства к покойному мужу

    13:08

    "Ключевое - кто быстрее подготовится": Чалый назвал год начала новой агрессии РФВидео

    13:04

    Ударит -19 градусов: синоптик назвала дату сильных морозов

    Трамп делает ставку на прекращение огня, а не на устойчивый мир в Украине - ЧалыйТрамп делает ставку на прекращение огня, а не на устойчивый мир в Украине - Чалый
    12:58

    В Кремле сказали, кто будет представлять РФ на переговорах в Саудовской Аравии

    12:44

    "Welcome to Ukraine": украинская певица ждет Галкина и Пугачеву в Украине

    12:27

    "Я не в восторге": Чалый – о переговорах Путина и Трампа

    12:16

    "Долларопад" на фоне переговоров о мире: что будет дальше и стоит ли покупать валюту

    Реклама
    12:15

    Где спрятан мишка: только гений найдет его за 5 секунд

    12:14

    Серьезная потеря для врага: в Воронеже уничтожены два дорогостоящих комплекса РЭБ

    11:39

    РФ атаковали около 100 БпЛА: горит Ильский НПЗ, не работает НПС "Кропоткинская"Видео

    11:28

    "Украина должна действовать по плану А": дипломат назвал сроки завершения войныВидео

    11:19

    Назван самый холодный день: какой будет погода в Украине до конца февраля

    11:12

    Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - беспокойство, Свиньям - конфликты

    11:05

    "Они победили Гитлера и Наполеона": Трамп заявил, что РФ хочет закончить войну

    10:37

    "На любителя": новая ведущая шоу "Я люблю Україну" выразилась о Ксении Мишиной

    10:32

    Украина получит оружие из США даже после остановки помощи: что придумал Трамп

    10:18

    Трамп и Путин будут давить на Украину: Кулик сказал, к каким уступкам нас будут склонятьВидео

    10:01

    РФ запустила по Украине 147 ударных БпЛА: пострадали четыре областиФото

    Реклама
    09:22

    Гороскоп на завтра 18 февраля: Тельцам - масса удовольствия, Стрельцам - прибыль

    09:10

    Елена Зеленская удивила своим образом во время визита в ОАЭ - детали

    09:03

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 февраля (обновляется)

    09:00

    Украине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войныВидео

    08:49

    В Украине ввели экстренные отключения: в каких областях не будет света

    08:34

    Трамп не верит, что Россия будет нападать на НАТО

    08:27

    "Пояс крепостей" Украины под угрозой: в ISW назвали новую цель РФ на 2025 год

    08:11

    Наталья Могилевская призналась, почему не показывает своего мужа - детали

    08:06

    Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

    07:38

    США и РФ обсудят завершение войны в Украине: где и когда состоится встреча

    07:15

    Где 3 отличия между рисунками: за 25 секунд их заметят только остроглазые гении

    06:59

    Британия готова ввести войска в Украину для обеспечения мирных соглашений

    06:04

    Запад ждет смерти Путина, но что, если он переживет Запад?мнение

    05:30

    Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти цифру 88

    04:30

    Как избежать запотевания окон в авто: водителям рассказали о гениальном лайфхаке

    04:07

    За секунды и без химии: как быстро избавиться от неприятного запаха из обувиВидео

    02:30

    17 февраля: церковный праздник, приметы, кому молятся о пропавших без вести

    02:00

    Предатель Стас Костюшкин срочно покинул РФ - что случилось

    01:33

    "Главная битва - не за бюллетени": нардепы признались, когда состоятся выборы

    00:19

    "Я подтверждаю": Трамп сказал, появится ли Зеленский на переговорах с Путиным

    Реклама
    16 февраля, воскресенье
    23:03

    Фильм о войне в Украине с украинским актером получил премию BAFTA

    22:47

    Зеленский прибыл в ОАЭ: связан ли визит с переговорами в Саудовской Аравии

    22:13

    Визуальный тест на IQ: найдите ошибку на картинке с башней за 5 секунд

    21:22

    В Париже обсудят вступление Украины в НАТО в случае нарушения РФ перемирия – СМИ

    21:13

    "Мы все хотели бы": Рубио сказал, завершит ли войну встреча в Саудовской Аравии

    20:30

    Как правильно посадить огурец на рассаду: урожай будет уже в июне

    20:28

    "Нельзя знать наверняка": Зеленский назвал потери ВСУ и число раненых военных

    20:13

    Путинист Филипп Киркоров решил "добить" предательницу Лолиту - причина

    20:03

    В жизнь ворвется череда неудач: что категорически нельзя делать 17 февраля

    20:02

    Трамп спешит "положить конец войне" в Украине: Bloomberg раскрыл дату перемирия

    Новости Украины
    Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
    Лайфхаки и хитрости
    УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
    Мода и красота
    Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
    Война с Россией
    КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять