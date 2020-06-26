Новое дело: экс-главу Генштаба подозревают в госизмене вместе с Януковичем

Экс-начальник Генштаба Владимир Замана / УНИАН

Экс-начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимиру Замане правоохранители сообщили о подозрении в совершении госизмены.

Об этом сообщают представители Офиса генерального прокурора Украины.

Заману подозревают в совершении государственной измены совместно с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Следствие утверждает, что Замана в сговоре с Януковичем и двумя экс-министрами обороны в период с 2012 по 2014 год совершали действия, направленные на снижение обороноспособности Украины. В дальнейшем их действия и привели к аннексии Крыма Россией.

"Таким образом, чиновники предоставили иностранному государству ‒ Российской Федерации и ее представителям, помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", ‒ отметили в прокуратуре.

К слову, Замана работал на должности руководителя Генштаба ВСУ в период с 18 февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.

Напомним, ранее, в ночь с 25 на 26 февраля 2019 Владимира Заману арестовали по подозрению в госизмене. Но уже в мае того же года он на свободу вышел под залог. Его подозревают в уменьшении личного состава боеспособных военнослужащих и расформировании воинских частей. По данным обвинения, Замана сократил почти 17 тысяч бойцов и офицеров ВСУ и более 70 воинских частей.