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Языковой омбудсмен возмущен притеснением украиноязычной школьницы в Одессе

12 октября 2020, 19:43

Чиновник требует провести разъяснительную работу во всех учебных заведениях страны.

Языковой омбудсмен высказался о ситуации в одесской гимназии / Фото: Тарас Креминь/Facebook

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что Министерство образования и науки обязано в ближайшее время провести разъяснительную работу с педагогами всех учебных заведений страны, чтобы в будущем исключить случаи притеснения украинского языка в сфере образования. Речь едет об инциденте в одесской гимназии, где учитель рисования накричала на ученицу, которая на уроке ответила ей на украинском языке.

"Ужасный инцидент, который произошел в гимназии №4 города Одесса, где учительница позволила себе недопустимое поведение с ребенком из-за украинского языка - это ответ на вопрос, какой на самом деле язык пытаются притеснять, и какой нуждается в государственной защите в Украине", - говорится в сообщении языкового омбудсмена в Facebook.

По словам чиновника, учителя, которые позволяют себе такое неуважительное отношение к детям, не имею право работать в украинской системе образования.

"Обращаюсь к Министерству образования и науки Украины с требованием провести соответствующую разъяснительную работу со всеми учебными заведениями, чтобы предупредить и не допустить подобных случаев ущемления соискателей образования. Считаю, что любые проявления дискриминации человека, в том числе по языковому признаку, должны быть наказаны. Спасибо департаменту образования и науки Одесского горсовета и директору школы за оперативную реакцию - увольнение учителя", - добавил Креминь.

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Языковой вопрос

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