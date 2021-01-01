"Youtube за такое блокирует": Сеть возмутили дети в новогоднем ролике Зеленского

Владимир Зеленский собрал в новогоднем ролике огромное количество детей / Фото: кадр из видео

Новогоднее обращение президента Владимира Зеленского резко раскритиковали в украинском сегменте соцсетей, поскольку весь смысл ролика заключался в присутствии большого количества детей, к которым обращался глава государства.

В Facebook пользователи публикуют посты, в которых как критикуют Зеленского, так и насмехаются над его идеей неудачного пиара.

"Я не знаю, как у вас, но у меня занимающегося политической рекламой вот уже 25 лет постепенно сформировалась своя система табу - чего нельзя делать политику в своих публичных выступлениях. Как бы кому это не казалось мимишным, использование в своём диалоге с обществом, детей должно быть внутренним запретом для чиновника или политика любого уровня", - написал политтехнолог Сергей Гайдай.

"В следующий раз президент обратился к аквариумным рыбкам! Не хочу унижаться до анализа проходного события, каковым по определению является новогоднее обращение нашего президента (за исключением того самого — первого, еще не президентского). Отмечу только, что выбор не просто юной, а детской аудитории говорит о стремлении Владимира Зеленского и его окружения оказаться среди тех, кто не способен возражать, критиковать и вообще адекватно осмысливать услышанное. Оказаться среди тех, кто априори будет воспринимать ВАЗа как взрослого — то есть, умного, сильного и надежного. Весьма характерный психологический момент, свидетельствующий о внутренней неуверенности и дискомфорте. Что, разумеется, заметят не только в Украине. С вытекающими последствиями", - подчеркнул политический аналитик Александр Кочетков.

"По поводу поздравления Зеленского. Youtube за такое блокирует", - пошутил политолог Юрий Романенко.

"ЗеЛенинский", - с иронией отметил эксперт Дмитрий Корнейчук.