Ти не один - Юрий Горбунов присоединился к благотворительному марафону

Юрий Горбунов / Пресс-служба

В мае на телеканале 1+1 начался благотворительный марафон под названием "Ти не один", который стартовал с онлайн-концерта с участием звезд украинского шоу-бизнеса. По результатам марафона организаторам удалось собрать более 2,5 миллионов гривен. На собранные средства приобрели средства индивидуальной защиты для врачей, которые ежедневно спасают жизнь больным COVID-19.

К участию в марафоне присоединились известные украинские звезды, которые пели из своих домов для зрителей. А ведущими благотворительного музыкального шоу стали: Лидия Таран, Маричка Падалко, Юрий Горбунов и Катя Осадчая, Дмитрий Комаров и ведущие Сніданку з 1+1 Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс.

Организаторы ставили целью собрать 2 миллиона гривен для врачей. Поддержать врачей могли все желающие, отправив смс-сообщение или сделав благотворительный взнос на любую сумму онлайн 24/7 на сайте Украинской Биржи Благотворительности.

Финальная сумма собранных средств на сегодня составляет 2 561 950, 36 гривен. За вырученные средства Украинская Биржа Благотворительности совместно с общественной платформой РазомUA, БУ Международным фондом социальной справедливости по рекомендациям МОЗ организовали приобретение спецодежды, оборудования и средств защиты для врачей.

Юрий Горбунов "Ти не один" / Пресс-служба

К участию в благотворительности были привлечены более 600 волонтеров по всей стране. Ведущий утреннего шоу Сніданок з 1+1 Руслан Сеничкин тоже присоединился к инициативе. Он вместе с волонтерами помог загрузить и передать первую партию защитных костюмов в Киевскую клиническую больницу №4, которая принимает наибольшее количество пациентов с диагнозом CОVID-19 в столице.

Поддержал врачей и телеведущий Юрий Горбунов. В команде с руководителем общественной платформы РазомUA Аней Гвоздяр и волонтерами на складе он рассортировал вторую и финальную партию респираторов для медиков, которую приобрели на вырученные средства. Юрий Горбунов обратил внимание на областную больницу Ивано-Франковской области, которая нуждалась в помощи после наводнений - это "КНП" "Областной клинический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ивано-Франковского областного совета", куда также направили благотворительную помощь.

Юрий Горбунов "Ти не один" / Пресс-служба

"Наш марафон "Ти не один" был запущен на канале 1+1 в апреле, но до сих пор показывает результаты своей работы. И мы благодарим всех и каждого, кто присоединился и помогает. У нас все под контролем, и снова отчитываемся: 25 городов и 36 медицинских учреждений уже получили и получают помощь - респираторы, костюмы, перчатки - запасы средств защиты. И на сегодняшний день эта тема, как ни странно, и к сожалению, становится все более актуальной. Медики продолжают свою работу, рискуют жизнью и ждут нашей поддержки. Я лично держу постоянную связь с ребятами из моей родины - Ивано-Франковской области. И вот сейчас они пишут: ещё нет середины августа, но уже фиксируют рекорд по количеству заболевших. Они только получили от нас груз с 16 490 респираторов для обеспечения местных бригад экстренной помощи. И я горжусь, что я приложил свою частичку в эту большую волонтерскую благотворительную работу", - отметил Юрий Горбунов.

На сегодняшний день потребность в респираторах остается высокой - это наиболее затратная защита в условиях, когда медики и обычные украинцы продолжают противостоять эпидемии коронавируса. Всего на привлеченные средства было закуплено и передано 36 490 медицинских респираторов FPP-2 для работников 31 медицинского учреждения из 23 городов Украины, наиболее нуждающихся в помощи.

Юрий Горбунов присоединился к инициативе "Ти не один":

В целом по результатам марафона на привлеченные средства было закуплено 3 400 одноразовых и 450 многоразовых защитных костюмов, 16 000 пар защитных перчаток, 36490 респираторов FFP2. Этот благотворительный груз получили 36 медицинских учреждений из 25 городов Украины.

Сейчас организаторы выражают благодарность всем неравнодушным украинцам, закрывают сбор и сообщают: если в дальнейшем возникнет необходимость, благотворительный марафон может быть вновь активирована.

Напомним, коронавирус в Украине не сдает позиции - снова обнаружены больше тысячи новых больных