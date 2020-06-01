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"А УБД еще не получил?": в Сети возмутились медалью от Минобороны мэру Кривого Рога

1 июня 2020, 14:47

Руководитель Кривого Рога Юрий Вилкул был награжден медалью за "За содействие Вооруженным Силам Украины".

Ю Вилкул
Юрий Вилкул получил от министра обороны медаль

Руководитель украинского Министерства обороны Андрей Таран подписал документ о награждении градоначальника Кривого Рога (Днепропетровская область) и экс-нардепа от Партии Регионов Юрия Вилкула медалью "За содействие Вооруженным Силам Украины".

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте Криворожского городского совета депутатов. "Я хотел бы отметить руководство города за содействие и помощь нашим военным, за тот вклад, который делает город в развитие инфраструктуры 17-й отдельной танковой бригады. И наградить мэра медалью "За содействие Вооруженным Силам Украины"", ‒ говорится в тексте документа о награждении за подписью Тарана.

Мэр Вилкул, в свою очередь, рассказал ‒ он уделяет "большое внимание поддержке участников боевых действий и их семьям". По его словам, в Кривом Роге создают крайне комфортные условия для лечения и реабилитации военнослужащих, оказывают поддержку семьям погибших в зоне АТО / ООС и т.д.

Факт награждения Вилкула медалью "За содействие ВСУ" вызвал шквал негодования в украинском сегменте социальной сети Facebook.

"А УБД еще не получил?", "Завтра будет Бондаренко, Шарий, Лукаш, Бойко", "Сука мерзкая", "Возможно, мы чего-то не слышали. Возможно, уважаемый наводил нашу артиллерию? НЕ БУДЕМ такими жестокими, ПУСТЬ САМ расскажет", "Это уже конец. Слов недостаточно, одни буквы", ‒ написали они ряд гневных комментариев.

Напомним, ранее министр обороны Андрей Таран заявлял о том, что ВСУ не должны адаптироваться к стандартам НАТО полностью ‒ а только в той мере, в какой они могут наладить качественное сотрудничество с войсками Североатлантического альянса.

новости Украины Юрий Вилкул Минобороны Андрей Таран ВСУ
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