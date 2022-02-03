За год у половины украинских семей стало хуже с деньгами - результаты опроса / УНИАН

За минувший год у более чем половины украинских семей ухудшилось экономическое положение. Только около восьми процентов украинцев заявили об улучшении материального положения. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое было проведено социологической службой "Центра Разумкова" с 28 по 31 января 2022 года.

Результаты опроса таковы:

52,8% граждан Украины заявили, что за последний год материальное положение их семьи ухудшилось;

38,5% ответили, что материальное положение их семьи не изменилось;

7,8% считают, что оно улучшилось.

Вместе с тем, большинство респондентов (52,9%) полагают, что президент и Кабинет министр не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем, 32,6% респондентов придерживаются мнения, что глава государства и правительство частично эффективны в решении таких проблем. Лишь 8,4 % респондентов заявили, что президент Зеленский и правительство находят эффективные решения для преодоления экономических проблем.

Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные назвали некомпетентность власти (37,2%) и высокий уровень коррупции (34,3%).

Также 11,8% опрошенных главной причиной экономических проблем считают войну на востоке Украины, а 5,9% ‒ пандемию COVID-19. Лишь 1,9% считают, что в нашей стране нет экономического кризиса, еще 1,9% затруднись с ответом. 7,5% назвали другие причины.

Реклама

Читайте такжеДовольны ли украинцы тем, куда власти ведут страну - опрос

Напомним, ранее сообщалось - 40,1% украинцев считают, что нынешняя власть в Украине по существу ничем не отличается от предыдущей. Об этом следует из опубликованных 1 ноября результатов опроса, который был проведен Центром Разумкова.

36,2% опрошенных думают, что нынешнее руководство страны хуже своих предшественников. Но при этом 20,1% респондентов придерживаются мнения, что новая власть – лучше. Еще 3,6% граждан затруднились с ответом на этот вопрос.