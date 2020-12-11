"За ложь надо отвечать": Бутусов пригрозил ответственностью министру обороны

Юрий Бутусов ответил на заявление Минобороны / Фото: Министерство обороны Украины

Журналист Юрий Бутусов отреагировал на заявление Министерства обороны, которое раньше предлагало ему должность.

В своем Facebook Бутусов обвинил министра обороны Андрея Тарана во лжи.

"Скоро напишу детальный ответ. Одно скажу сразу - Министр обороны Андрей Таран солгал - никакого собеседования со мной не проводили. И за эту ложь надо отвечать.

Министр обороны Андрей Таран не сможет уйти от ответственности за свои слова, и ответственность лежит также на его начальнике - Верховном Главнокомандующем", - добавил Бутусов.

Ранее Министерство обороны отказалось брать на работу журналиста Юрия Бутусова, хотя тот заранее согласился работать в Минобороны и опубликовал план из 12 пунктов, которые он выразил готовность реализовать на работе в Министерстве обороны.

В ведомстве заявили, что у них нет вакансий, которые бы соответствовали уровню амбиций Бутусова. "По результатам беседы с уважаемым журналистом сегодня, кадровые службы вынуждены сообщить об отсутствии вакансий, соответствующих уровню его амбиций, которые сейчас превышают его уровень необходимых компетенций", – сообщила пресс-служба Минобороны.

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