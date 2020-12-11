"За ложь надо отвечать": Бутусов пригрозил ответственностью министру обороны

Юрий Бутусов обвинил Андрея Тарана во лжи.
Журналист Юрий Бутусов отреагировал на заявление Министерства обороны, которое раньше предлагало ему должность.
В своем Facebook Бутусов обвинил министра обороны Андрея Тарана во лжи.
"Скоро напишу детальный ответ. Одно скажу сразу - Министр обороны Андрей Таран солгал - никакого собеседования со мной не проводили. И за эту ложь надо отвечать.
Министр обороны Андрей Таран не сможет уйти от ответственности за свои слова, и ответственность лежит также на его начальнике - Верховном Главнокомандующем", - добавил Бутусов.
Ранее Министерство обороны отказалось брать на работу журналиста Юрия Бутусова, хотя тот заранее согласился работать в Минобороны и опубликовал план из 12 пунктов, которые он выразил готовность реализовать на работе в Министерстве обороны.
В ведомстве заявили, что у них нет вакансий, которые бы соответствовали уровню амбиций Бутусова. "По результатам беседы с уважаемым журналистом сегодня, кадровые службы вынуждены сообщить об отсутствии вакансий, соответствующих уровню его амбиций, которые сейчас превышают его уровень необходимых компетенций", – сообщила пресс-служба Минобороны.
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Юрий Бутусов: новости
- Во вторник, 8 декабря, в Минобороны Украины предложили украинскому журналисту Юрию Бутусову устроиться на работу в ведомство. Ему порекомендовали занять одну из должностей в интересующих его сферах.
- Бутусов принял предложения ведомства и опубликовал план из 12 пунктов, которые он выразил готовность реализовать на работе в Министерстве обороны.
- Впрочем, 9 декабря Бутусов заявил, что после публикации его программы ведомство перестало выходить на связь. По его мнению, такая позиция Минобороны свидетельствует о нежелании министерства решать серьезные проблемы.
- В Минобороны прояснили вопрос с назначением журналиста Бутусова. 9 декабря 2020 в ведомстве заявили, что Юрий Бутусов не понимает функциональных обязанностей должностей, на которые претендует.