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За неделю-полторы РФ может прекратить ракетные атаки – Коваленко

Алёна Воронина
31 мая 2023, 02:40
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Россия в минувшие дни запускала по Украине ракеты, которые ей удалось накопить за определенное время. Но скоро эти запасы иссякнут.
Ракета, российский корабль, Александр Коваленко
За неделю-полторы РФ может прекратить ракетные атаки, отмечает Коваленко/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Facebook Коваленко

Страна-агрессор Россия сейчас атакует Украину ракетами, которые накопила за несколько месяцев относительного затишья. Однако этот потенциал может быть истощен за неделю-полторы от этого времени, и тогда российским оккупантам придется либо остановиться для нового накопления запасов, либо атаковать небольшими количествами ракет.

Об этом рассказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду. Он отмечает, что РФ может накапливать боекомплект различной номенклатуры от 2 до 5 единиц в сутки.

"Так или иначе, скоро в РФ должен начаться период накопления ракет. Когда именно он начнется – неизвестно, потому что россияне имеют возможность накопления боекомплекта различной номенклатуры от 2 до 5 единиц в сутки. Напомню, что с 9 марта по 28 апреля россияне массированно не использовали ракет, что позволило накопить минимум от 100 до 150 ракет. По состоянию на 29 апреля РФ уже суммарно использовала 179 ракет", – отмечает Коваленко.

По словам эксперта, российские захватчики могут истощить имеющийся у них по состоянию на сейчас запас ракет примерно за неделю.

"Следовательно, этот потенциал накопления у россиян может быть условно истощен уже через неделю. То есть примерно через неделю-полторы РФ должна либо начать накопление боекомплекта, либо нанесение ударов максимально ограниченным боекомплектом, который будет совпадать с суточными темпами производства ракет", – подытожил он.

Ночная атака оккупантов на Киев

В Киеве в ночь на вторник, 30 мая, в результате воздушной атаки РФ иранскими беспилотниками-камикадзе есть жертва и пострадавшие. В Голосеевском районе в одной из многоэтажек произошел пожар. Из-за удара дроном два верхних этажа многоэтажки разрушены. Один человек погиб, есть пострадавшие. Сообщалось, что под обломками могут еще находиться люди.

Во время ночной атаки российских оккупантов дронами на Киев в воздушном пространстве столицы Украины было уничтожено более 20 беспилотников, вследствие падения обломков есть разрушения. Повреждения в разных районах Киева-Голосеевском, Печерском, Дарницком, Днепровском, Подольском, Святошинском.

Позже стало известно, что в результате ночной атаки дронами на Киев и Киевщину погибла 33-летняя женщина, еще 13 – получили ранения (9 – в Киеве, четверо – в Киевской области). Также повреждены 16 объектов – гражданские авто, сооружения и жилые дома.

Смотрите видео, что спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал об атаках РФ по Украине:

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