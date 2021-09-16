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За прибавление в семье хотят платить больше: когда повысят выплаты и кому повезет

16 сентября 2021, 18:26
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В Украине планируют повысить помощь при рождении ребенка.

51 младенец ожидает выезда за границу
Речь идет о сумме от 50 до 150 тыс. грн / Facebook/Людмила Денисова

В Украине собираются повысить выплаты при рождении ребенка. Речь идет о сумме от 50 до 150 тыс. гривен. Однако размер выплат будет зависеть от того, какой по счету ребенок рождается в семье. При этом, уже известно, что повышение состоится не раньше следующего года. Это предусматривает законопроект № 5585-1, который рекомендовал к рассмотрению в Верховной Раде Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

По состоянию на сегодняшний день комитет проанализировал уже 4 документа (№ 5585, 5585-1, 5585-2, 5585-3). При этом 3 из них отклонил.

Так сколько дадут на ребенка?

  • На первого ребенка собираются выделять по 50 тыс. грн;
  • на второго - 100 тыс. грн;
  • на третьего - 150 тыс. грн.

Если это случится, то будет первым повышением таких выплат на детей начиная с 2014 года. Все это время на первого ребенка в Украине выплачивают по 41,2 тыс. грн. И это несмотря на то, что по курсу 2014 года сумма составляла около $2,5 тыс., а теперь - всего лишь $1,4 тыс.

Также, уже подсчитано, что если повышение состоится, то из Госбюджета-2022 нужно будет выделить около 23,68 млрд грн. Что следует из прогноза рождаемости. Власти уже придумали, где взять деньги на эти расходы и рассчитывают получить средства за счет борьбы с теневым рынком алкоголя.

"С 2013 года начала наблюдаться устойчивая тенденция к уменьшению рождаемости... Увеличение размера помощи при рождении ребенка позволит сделать первый шаг к преодолению негативной тенденции уменьшения населения государства", - утверждают авторы документа.

Ранее Главред уже писал, что народные депутаты хотят увеличить для украинцев размер финансовой помощи при рождении ребенка. Об этом говорится в опубликованном на сайте Рады законопроекте № 5585-1.

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