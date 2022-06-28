Захват юга Украины и оккупация Молдовы: в ВСУ раскрыли новый план Кремля

В ВСУ ожидают атаку РФ на южном направлении / Facebook/28brigade

Российские оккупанты не отказались от намерений захватить все южные области Украины, что позволит им в дальнейшем получить сухопутный коридор к Приднестровью и оккупировать Молдову, сообщил пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

"Мы понимаем, для чего им весь юг Украины. Это экономическая блокада, потому что морские пути являются основными для экспортно-импортных операций. Кроме того, юг Украины - это житница. Также они все время проговаривают в медиапространстве свое желание дойти до т.н. ПМР с дальнейшей оккупацией Молдовы", - сказал он в эфире телеканала Эспрессо.

Он также отметил, что оккупанты готовятся к отражению контрнаступления ВСУ и пытаются закрепиться на уже оккупированных территориях.

"Ни для кого не тайна, что враг пытается закрепиться на уже оккупированных территориях. Они строят эшелонированную оборону в Херсонской области. Готовятся отбивать наше контрнаступление", - подчеркнул пресс-офицер.

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Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.

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