Замерз на смерть: оккупанты приковали цепью своего гранатометчика, чтобы тот не сбежал

Оккупант замерз на позиции / скриншот

Оккупанты просто издеваются над своими же солдатами. Они не только беспощадно обстреливают мирных украинцев, но и обрекают на верную смерть своих приспешников.

Войска Путина приковали цепью своего гранатометчика в лесу, чтобы тот не дезертировал.

Из-за морозной погоды, которая атаковала Украину в последние дни, гранатометчик просто замерз на месте.

Фактически захватчики обрекли своего "товарища" на верную гибель.

Такие кадры просто шокируют, а военные отмечают, что их нужно показать российским матерям.

Они призывают не отправлять своих сыновей на войну в Украину.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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