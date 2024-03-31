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Запад разрешит бить по военным объектам РФ своим оружием: Маломуж назвал условие

Андрей Ганчук
31 марта 2024, 22:37
Применение западного оружия по территории России станет эффективным рычагом капитуляции режима Владимира Путина, считает генерал Николай Маломуж.
Николай Маломуж, ядерные испытания РФ
Путин может попытаться применить ядерное оружие, но вряд ли ему это удастся - Маломуж / Главред

Если Украина будет побеждать на поле боя, западный мир даст санкцию на применение своего оружия по военным объектам агрессора России. Такие удары могут заставить капитулировать Владимира Путина и пойти на переговоры на нужных Киеву условиях. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Запад четко контролирует, как используется оружие, которое передается Украине.

"Есть как минимум три уровня контроля:

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во-первых, Запад ориентируется на юридическое решение, и наши руководители заявляют, что не было зафиксировано ни одного факта нарушения применения западного оружия. Ведь у нас уже есть дальнобойное оружие разных типов: Storm Shadow, SCALP, HIMARS. Например, дальность HIMARS 80 км, поэтому, став у границы, можно легко бить по территории России, но мы этого не делаем;

во-вторых, американцы обеспечивают переданные нам комплексы системами контроля и защиты, поэтому они знают, что куда летит;

в-третьих, есть космическая разведка, которая контролирует возможные пуски и идентифицирует конкретную ракету и удар", - объяснил Маломуж.

Запад позволит Украине бить своим оружием по РФ?

Как полагает генерал, если Украина будет активно наступать и продвигаться, западный мир сменит позицию относительно ударов своим оружием по территории России.

"И в перспективе, если будут проводиться наши активные наступательные операции, и будет решаться вопрос падения путинского режима, может быть и санкция на нанесение ударов западным оружием по каким-то военным объектам на территории России. Об этом уже говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг, мол, они не будут возражать, если военные объекты РФ будут под прицелом западного вооружения. Таким образом, Столтенберг озвучил, как в дальнейшем можно будет использовать западное оружие, если мы будем развивать активные наступательные операции", - добавил генерал.

Также он уточнил, что Путина в таком случае можно будет заставить капитулировать, а сам он не сможет ничего противопоставить.

"Итак, если Украина начнет побеждать, никто не будет мешать этому. И Россия ничего не сможет поделать. Поэтому для того, чтобы добить путинский режим, заставить пойти на переговоры на условиях международного права и капитулировать, эти ракеты будут действовать эффективно. И Путин ничего не сможет сделать. Да, он может попытаться применить ядерное оружие, но шансов на то, что ему это удастся, очень мало, потому что тогда он и сам будет уничтожен. Путин будет пытаться как-то сохранить режим и себя на определенный период. Хотя в России могут начаться такие внутренние процессы, что у Путина не будет перспектив сохраниться даже ненадолго", - подчеркнул Николай Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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