"Западного округа нет": ВСУ покрошили "элиту" ВС РФ, которую готовили к войне с НАТО

Бойцы ВСУ / Генштаб ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины почти полностью уничтожили "элиту" вооруженных сил РФ, которую готовили для противостояния с НАТО.

Об этом идет речь в новом телефонном разговоре захватчиков, перехват которого публикует СБУ.

Отмечается, что подразделения западного военного округа РФ были полностью разбиты ВСУ, уцелели лишь те, кто отказался наступать на Украину.

"Западного округа уже нет, потому что он весь в России, отказники. Мимо меня одни "восточники" мотаются, потому что "западников" уже почти нет. Вся техника подбита, то башня не работает, то колеса пробиты, то еще что-то не работает", - рассказывает жене оккупант, чье подразделение находится в Харьковской области.

Как уточнили в СБУ, в западный военный округ РФ входят, в том числе, Москва, Санкт-Петербург и "военная элита", которую готовили к противодействию силам НАТО.

"Но многие офицеры погибли, водителей не хватает, а силы пехоты используются как "живое мясо". Поэтому сейчас российская армия воюет количеством и топчется на месте", - заявили в СБУ.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Луганской области российские оккупанты на направлении Тошковка – Подлесное овладели населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина и закрепляется на занятых рубежах.

Кроме того, оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, где имеют частичный успех, однако боевые действия продолжаются.

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