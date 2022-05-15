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Западный экс-генерал пояснил, почему война в Украине приближается к перелому

15 мая 2022, 17:04

Как говорит он, крайне важен успех ВСУ в битве за Харьков. Благодаря победе, считает экс-генерал Мик Райан, мораль и уверенность украинской армии усилятся.

ВСУ
Западный экс-генерал пояснил, почему война в Украине приближается к перелому / Коллаж фото УНИАН

Война России против Украины вплотную приближается к переломному моменту. Об этом написал в Twitter отставной генерал Вооруженных сил Австралии Мик Райан.

Россия, пишет он, теперь сосредоточилась на Донбассе. Но ей не удалось добыть значительных достижений и там. Украинские силы почти полностью остановили движение врага.

Райан подчеркнул, что это не значит, что Россия скоро потерпит поражение. Но ее армия скоро потеряет способность проводить наступательные операции.

"У Украины есть несколько доступных вариантов, как действовать дальше. Важными факторами являются выбор времени и эксплуатационные пределы. По мнению Райана, украинская армия очень грамотно спланировала свое продвижение на северо-восточном направлении возле Харькова. Теперь нужно выбрать правильный момент для более широкого контрнаступления на востоке", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина входит в новую долговременную фазу войны после того, как к 9 мая РФ потерпела стратегическое поражение и снизила масштаб своих целей до оперативно-тактического уровня.

"Происходит стратегический перелом в пользу Украины. Этот процесс будет длиться некоторое время. В долгосрочной перспективе эти тенденции делают поражение России неизбежным. В то же время я хочу подчеркнуть следующее. Нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет – точно никто не скажет. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора", - написал он в Facebook.

По его словам, более 1,5 тыс. украинских военных уже учатся или в ближайшие дни начнут овладевать техникой украинских партнеров, чтобы потом вернуться в качестве инструкторов, часть из них сразу пойдет в бой.

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Автор: Егор Бунин
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