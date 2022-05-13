Жадные российские генералы на Херсонщине устраивают кровавые разборки

Генералы РФ устроили бойню из-за мародерства в Украине / фото УНИАН, Reuters

На территории Херсонской области, где начала свое временное господство российская армия, продолжаются ссоры в кругу высшего руководства. И бьются они не из-за тактики ведения боя, а из-за планов грабить. Об этом заявили в украинских спецслужбах, сообщает 24 канал.

Разборки начались между самими генералами "второй армии мира". Они убеждены, что смогут несколько месяцев удерживать занятые позиции на юге Украины, так что решили не терять время и незаконно обогащаться.

О таких возможностях узнали и ФСБшники, также прибыв на оккупированные территории.

По данным украинских спецслужб, генералы и сотрудники ФСБ не только не могут спокойно договориться, а даже устраивают бойню. Дела у них доходят до стрельбы.

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Напомним, российские оккупанты пытаются воровать не только золото и другие ценные вещи, но и бытовую технику. Все награбленное они таскают за собой. Так, в одном из окопов украинские защитники нашли украденную стиральную машину.

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Что известно о ситуации на Херсонщине

Еще в начале марта российские войска зашли в Херсон и оккупировали город. Захватить здание Херсонского городского совета они решили лишь 25 апреля. Видимо, только тогда поступил соответствующий приказ от российских руководителей.

Оккупанты выгнали из здания всех работников мэрии, дали возможность покинуть рабочее место и для мэра Херсона Колыхаева. Военные РФ сняли украинский флаг со здания горсовета.

Россия попыталась провести референдум в Херсоне, чтобы показать, что местные жители якобы хотят создания "ХНР". Однако люди выступили против и сорвали все планы врага. Тогда оккупанты начали планировать присоединение Херсонской области к аннексированному в 2014 году Крыму.

Украина не планирует отдавать врагу свои земли. Армия продолжает наступление с целью освобождения оккупированных земель. ВСУ активно готовятся к атаке российских войск на Херсонском направлении.

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