УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Жадные российские генералы на Херсонщине устраивают кровавые разборки

13 мая 2022, 14:03

На оккупированных территориях Херсонской области российские генералы и ФСБшники бьются за возможность грабить. Разборки доходят до стрельбы.

false
Генералы РФ устроили бойню из-за мародерства в Украине / фото УНИАН, Reuters

На территории Херсонской области, где начала свое временное господство российская армия, продолжаются ссоры в кругу высшего руководства. И бьются они не из-за тактики ведения боя, а из-за планов грабить. Об этом заявили в украинских спецслужбах, сообщает 24 канал.

Разборки начались между самими генералами "второй армии мира". Они убеждены, что смогут несколько месяцев удерживать занятые позиции на юге Украины, так что решили не терять время и незаконно обогащаться.

О таких возможностях узнали и ФСБшники, также прибыв на оккупированные территории.

По данным украинских спецслужб, генералы и сотрудники ФСБ не только не могут спокойно договориться, а даже устраивают бойню. Дела у них доходят до стрельбы.

Читайте такжеУкрали тапочки, принтер и кухонный комбайн: ВСУ уничтожили российских оккупантов, которые грабили людей

Напомним, российские оккупанты пытаются воровать не только золото и другие ценные вещи, но и бытовую технику. Все награбленное они таскают за собой. Так, в одном из окопов украинские защитники нашли украденную стиральную машину.

Смотрите онлайн новости Херсона

Что известно о ситуации на Херсонщине

Еще в начале марта российские войска зашли в Херсон и оккупировали город. Захватить здание Херсонского городского совета они решили лишь 25 апреля. Видимо, только тогда поступил соответствующий приказ от российских руководителей.

Оккупанты выгнали из здания всех работников мэрии, дали возможность покинуть рабочее место и для мэра Херсона Колыхаева. Военные РФ сняли украинский флаг со здания горсовета.

Россия попыталась провести референдум в Херсоне, чтобы показать, что местные жители якобы хотят создания "ХНР". Однако люди выступили против и сорвали все планы врага. Тогда оккупанты начали планировать присоединение Херсонской области к аннексированному в 2014 году Крыму.

Украина не планирует отдавать врагу свои земли. Армия продолжает наступление с целью освобождения оккупированных земель. ВСУ активно готовятся к атаке российских войск на Херсонском направлении.

Другие новости:

viber
война в Украине мародерство грабители российское вторжение
Реклама
Популярное
Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – завистьГороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть "А где перья и пляски": Киркоров опозорился на Евровидении"А где перья и пляски": Киркоров опозорился на Евровидении Под Киевом пронесся огромный смерч: появилось видео природного явленияПод Киевом пронесся огромный смерч: появилось видео природного явления "Ваши здесь только сопли под носом": в Сети набросились на подвыпившую путинистку Симоньян"Ваши здесь только сопли под носом": в Сети набросились на подвыпившую путинистку Симоньян Анормальная жара и смерчи: синоптики рассказали, каким будет июнь в УкраинеАнормальная жара и смерчи: синоптики рассказали, каким будет июнь в Украине
Поддержите Главред

Последние новости

14:57

Украина никогда не признает "автономию" Донбасса и Крым частью РФ - Зеленский

14:46

Приметы на 14 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:30

Зеленский назвал главное условие победы в войне против РоссииВидео

14:21

На город с полумиллионным населением - 23 новобранца: россияне отказываются воевать в Украине

14:03

Жадные российские генералы на Херсонщине устраивают кровавые разборкиВидео

Реклама
13:59

"Зверь из Алеппо": журналисты CNN назвали имя уничтожавшего Харьков генерала РФВидео

13:59

"Витя, упади с танка": военный РФ заявил жене о потерях, она советует "косить" от войны – ГУРВидео

13:27

Как посадить помидоры уникальным немецким способом: урожай будет небывалымВидео

13:25

"Ему надо думать о сохранении РФ": Зеленский жестко припечатал Путина из-за войны в УкраинеВидео

13:14

Юродивый Медведев, или Почему Россия не посмеет нанести ядерный удармнение

13:00

Гороскоп на завтра, 14 мая 2022: Львам – обман, Девам – скандалы, Стрельцам – деньги

12:55

Жители Беларуси "спасли Киев": украинцы возмутились после скандальных слов ТихановскойВидео

12:46

Финал Евровидения-2022: стало известно, под каким номером споет Kalush Orchestra

12:37

Евровидение-2022: любимчик европейцев Данилко озвучил два сценария для Kalush OrchestraВидео

12:26

Ричард Гир продаст свою машину, чтобы помочь украинцам

12:23

РФ превращает Змеиный в неприступную крепость: появились фото с подбитым катером СернаВидео

12:23

Без посредников и ультиматумов: Зеленский назвал условия переговоров с ПутинымВидео

12:22

ВСУ крушит авиацию войск РФ, поэтому враг бьет гиперзвуковыми ракетами – Залужный

12:14

Праздники в июне 2022 в Украине: День защиты детей, День Конституции, Троица – важные даты

12:04

Крымский мост обречен: российский геоэколог дал совет артиллеристам УкраиныВидео

Реклама
11:52

Ситуация все сложнее: оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются прорваться в "Азовсталь"Видео

11:43

Блестящие шубки не взяли: Билык рассказала, что оккупанты натворили у нее дома

11:27

Последний бой Кремля: как друзья Путина помогают ему сохранить лицомнение

11:23

Танки РФ разорвало как в годы Второй мировой: ВСУ отбили атаку немецкими гранатометами ПанцерфаустВидео

11:21

Оккупанты потерялись возле позиции ВСУ под Харьковом: на этом их "спецоперация" закончиласьВидео

11:17

Россия запустила скрытую мобилизацию и достает из запасов военную технику 1960-1980-х годов – ГУРВидео

10:39

Оккупант сдался в плен спустя месяц скитаний Киевщиной: узнав последние новости с фронта, он побелелВидео

10:38

Минус 600 оккупантов и 73 единицы техники за пару дней: ВСУ блестяще громят армию РФ на ДонбассеВидео

10:33

Укравтодор сократит сроки проектирования дорог и перейдет на европейскую систему ценообразования

10:32

В Ирпене построят жилой комплекс на 1000 квартир для людей, лишившихся дома – ОП

10:07

Боец ВСУ в Луганской области из ПЗРК Stinger сбил ударный вертолет Ми-24 армии РФ за 35 млн долларовВидео

09:48

Погода в Украине будет не летней: синоптик дал прогноз погоды на июнь 2022

09:46

Запроданку Повалий отправляют к психиатру после плясок в Кремле

09:29

ВСУ бьют оккупантов их же техникой - Укроборонпром восстановил трофеев на 1,5 миллиарда гривен

09:18

Путин растит себе замену: чем опасны нападки РФ на Финляндию и НАТОмнение

09:09

"Был уверен, что мы не выживем": Арестович рассказал о боях возле ОП в первые дни вторжения РФ

08:41

Гороскоп на сегодня, 13 мая 2022: Весам – сплетни, Рыбам – долгожданное предложение

08:38

70 "двухсотых" и минус запас ракет для "Смерчей": ВСУ сбросили ракету на головы оккупантамВидео

08:32

Террорист Гиркин закатил истерику Путину: "Покажите голову того, кто провалил блицкриг"Видео

08:02

Много погибших и раненных: российских моряков отправляют воевать на суше

Реклама
08:00

Жданов спрогнозировал сроки активной фазы войны и назвал самую сложную территорию для деоккупации

07:21

"Новая Чернобаевка" на Луганщине: оккупанты потеряли более 70 единиц техникиВидео

06:43

"Жуткий идиотизм" командования РФ: Арестович объяснил, почему сложно дать прогноз о завершении войныВидео

06:26

Почему Россия не смирится с поражением от Украинымнение

06:10

Единственная пятница 13 в 2022 году: астрологи рассказали, какой ждать опасностиВидео

06:00

В Раде придумали, как наказывать за незаконное ношение военной формы

05:30

Что посадить рядом с огурцами, чтобы урожай был огромным: названы самые лучшие культурыВидео

04:43

Как именно россияне готовят и гонят на войну с Украиной "пушечное мясо" - ответ эксперта

04:24

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в военной амуниции показал фото из окопа

04:20

Как правильно нарезать картошку соломкой и приготовить фри дома: секреты для опытных хозяек

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять