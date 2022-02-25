Запрет на выезд из Украины: для кого из мужчин от 18 до 60 лет сделали исключение

В частности, в список попали родители и опекуны маленьких детей.
В связи с военным положением из Украины прекратили выпускать мужчин 18-60 лет. В Госпогранслужбе Украины уточнили, кого это не касается.
В частности, покинуть пределы страны могут те, у кого есть удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет, или вывод военно-врачебной комиссии о непригодности.
Кроме того, ограничения не касаются лиц:
- которые содержат или воспитывают троих и более детей в возрасте до 18 лет;
- воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет самостоятельно;
- воспитывают ребенка с инвалидностью.
А также тех, кто является:
- усыновителем,
- опекуном,
- чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий.
Что происходит в Украине 25 февраля
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