Запрет на выезд из Украины: для кого из мужчин от 18 до 60 лет сделали исключение

Беженцы на границы с Польшей / Reuters

В связи с военным положением из Украины прекратили выпускать мужчин 18-60 лет. В Госпогранслужбе Украины уточнили, кого это не касается.

В частности, покинуть пределы страны могут те, у кого есть удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет, или вывод военно-врачебной комиссии о непригодности.

Кроме того, ограничения не касаются лиц:

которые содержат или воспитывают троих и более детей в возрасте до 18 лет;

воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет самостоятельно;

воспитывают ребенка с инвалидностью.

А также тех, кто является:

усыновителем,

опекуном,

чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий.

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