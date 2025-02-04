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Запрет снят: Украина может бить западным оружием по всей территории РФ - СМИ

Юрий Берендий
4 февраля 2025, 17:54
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Страны Запада сняли запрет на удары дальнобойным вооружением по всей территории России, однако военный эксперт указывает на важный нюанс.
Запрет снят: Украина может бить западным оружием по всей территории РФ - СМИ
Запрет для Украины на дальнобойные удары вглубь России снят / Коллаж Главред, фото: СтратКом ВСУ, скриншот из видео

О чем сказал Олег Катков:

  • Страны Запада сняли запрет на удары по всей территории РФ
  • Украина имеет собственное оружие, которое может бить вглубь России на 2500 километров

Запрет на удары западным оружием вглубь территории России снят, однако сейчас Украина может наносить такие удары только собственными средствами с дальностью до 2500 км. Об этом в эфире Еспресо сообщил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Он отметил, что Генштаб ВСУ подтвердил высокоточный удар по пункту управления российских войск в районе Новоивановки. Катков также подчеркнул, что ранее партнеры запрещали Украине наносить удары по территории РФ, хотя никаких ограничений для российских атак на украинскую территорию не было, что является несправедливыми условиями для защиты суверенитета страны.

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"Эти ограничения должны были бы снять с самого начала и вообще они не имели право на существование. Вести боевые действия против противника, превосходящего в средствах, и с определенными ограничениями было просто не человечно", - считает Катков.

Эксперт отметил, что Украина обладает лишь собственными средствами производства, способными поражать цели на расстоянии до 2500 км на территории противника.

Катков подчеркнул, что ограничения по использованию западного вооружения для ударов по России существенно изменились в положительном направлении. Если раньше такие удары были полностью запрещены, то сейчас их можно наносить без ограничений не только по Курской области, но и по всей территории РФ. В то же время актуальным остается вопрос дальности этих ударов.

"У России есть средства, чтобы бить вглубь всей территории Украины. У нас же есть только собственные средства, которые имеют дальность поражения до 2500 км и важно отметить, что говорим мы о дронах, а не ракетах. То есть, у нас нет средств западного производства способных поражать на таких расстояниях", - добавил он.

Запрет снят: Украина может бить западным оружием по всей территории РФ - СМИ
Что известно о ракетах украинского производства и их дальности / Инфографика: Главред

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 20 января 2025 года украинские дальнобойные дроны-камикадзе нанесли удар по Казанскому авиазаводу, где производятся стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160. Аналитики Defence Express проанализировали возможности России по их производству.

Украина активизировала удары вглубь территории РФ, что влияет на способность врага атаковать. Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил, что удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам ослабляют российские силы.

В частности, 14 января под ударом дронов оказалась нефтебаза возле аэродрома "Энгельс". Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил, что там хранится топливо для самолетов, которые наносят ракетные удары по украинским городам.

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Кто такой Олег Катков

Олег Катков - эксперт по вооружениям, главный редактор программ информационно-консалтингового агентства Defense Express. Работает в агентстве с 2019 года.

Сфера интересов: обзор и анализ вооружений, а также военно-промышленных аспектов, связанных с полномасштабной войной России против Украины.

Ранее был руководителем пресс-службы крупнейшего оборонного конгломерата Украины и работал как журналист в ведущих СМИ, в которых освещал темы войны и оборонно-промышленного комплекса.

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