Застрявшие на Занзибаре украинцы вылетели домой

Самолет рейса PQ1972 приземлится в аэропорту Борисполь утром во вторник, 16 февраля.
После трех суток задержки пассажиры рейса PQ 1972 Занзибар - Анталия - Киев смогли вылететь с острова. Самолет SkyUp забрал всех украинцев, которые застряли в Африке.
Туроператор Kompas Ukraine сообщил, что пассажиры не смогли забрать весь свой багаж. В связи с тем, что рейс выполняется через Анталию, частично багаж пришлось оставить на Занзибаре, передает Громадське.
В ручную кладь пассажиров попросили взять зимнюю одежду. Туристов, чей багаж не прилетит в Киев, просят обратиться в службу розыска багажа в аэропорту и оформить акт о ненадлежащей перевозке багажа.
В свою очередь, представители SkyUp эту информацию опровергают. Там заявляют, что самолет забрал весь багаж.
По данным компании SkyUp, самолет рейса PQ1972 приземлится в аэропорту Борисполь в 7:20 во вторник, 16 февраля.
Украинцы застряли в Занзибаре - о чем ранее писал Главред:
- Около 180 украинских туристов застряли на африканском острове Занзибар.
- В компании SkyUp объяснили, что по техническим причинам рейс SkyUp Airlines Занзибар - Киев не вылетел по расписанию. А когда неисправность устранили, нужно было вносить изменения в маршрут, а также получить новые разрешительные документы от стран, границы которых пересекает самолет.
- В числе застрявших на Занзибаре 180 украинцев оказалась и "девушка собачкой" - Анастасия Зинченко, которая год назад не могла вылететь из китайского Уханя из-за своей собаки. Вместе с мужем - главой ГМСУ Максимом Соколюком - она прилетела отдыхать на Занзибар еще 31 января и планировала вернуться домой 13 февраля.
- Вечером 15 февраля стало известно, что Украина получила разрешение на вылет самолета с пассажирами авиакомпании SkyUp Airlines из Занзибара.