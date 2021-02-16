Застрявшие на Занзибаре украинцы вылетели домой

Украинцы трое суток не могли вылететь с африканского острова / @skyup.aero

После трех суток задержки пассажиры рейса PQ 1972 Занзибар - Анталия - Киев смогли вылететь с острова. Самолет SkyUp забрал всех украинцев, которые застряли в Африке.

Туроператор Kompas Ukraine сообщил, что пассажиры не смогли забрать весь свой багаж. В связи с тем, что рейс выполняется через Анталию, частично багаж пришлось оставить на Занзибаре, передает Громадське.

В ручную кладь пассажиров попросили взять зимнюю одежду. Туристов, чей багаж не прилетит в Киев, просят обратиться в службу розыска багажа в аэропорту и оформить акт о ненадлежащей перевозке багажа.

В свою очередь, представители SkyUp эту информацию опровергают. Там заявляют, что самолет забрал весь багаж.

По данным компании SkyUp, самолет рейса PQ1972 приземлится в аэропорту Борисполь в 7:20 во вторник, 16 февраля.

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