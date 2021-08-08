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Затопило дома и улицы: мощный удар стихии обрушился на курорты Кирилловку и Железный Порт

8 августа 2021, 16:51
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В результате ливня в поселке Кирилловка дворы превратились в настоящие озера.

Кирилловку затопило после мощного ливня / zp.dsns.gov.ua

В результате интенсивных дождей в курортной Кирилловке Запорожской области были затоплены частные дворы и улицы.

По данным гидрометстанций, в Кирилловке 7 августа был сильный дождь и шквальный ветер скоростью до 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

После удара непогоды местные жители рассказали о последствиях в соцсетях, при этом в результате ливня в поселке дворы превратились в озера.

/ zp.dsns.gov.ua

Кроме того, затопленными оказались три домохозяйства на Приморском бульваре.

/ zp.dsns.gov.ua

На фото запечатлено, что дворы превратились в озера, а вода попала даже в дома.

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/ zp.dsns.gov.ua

В то же время от непогоды пострадал еще один курорт - Железный Порт в Херсонской области.

После дождя центральная улица, ведущая к пляжу, была затоплена, ливневая канализация не справлялась с потоком воды. Людям приходилось идти по воде вброд либо спасаться на узеньких тротуарах.

Напомним, ранее в Украине мощный ураган наделал беды.

Как сообщает ГСЧС в Украине из-за сильного дождя, гроз и порывов ветра обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях.

Железный порт новости Украины Новости Кирилловки
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