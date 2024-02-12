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"Зауважал Сырского": командир "Волков да Винчи" отреагировал на замену главкома

Елизавета Бельмас
12 февраля 2024, 14:29
Военный командир отреагировал на назначение Сырского на пост Главнокомандующего ВСУ и скандалы в украинском обществе.
Командир
Командир "Волков да Винчи" отреагировал на замену главкома / коллаж: Главред, фото: ТСН, Офис Президента

Новый командир известного батальона "Волки да Винчи" отреагировал на кадровые перестановки в ВСУ, вспомнил Залужного и отозвался о Сырском в интервью ТСН.

По словам Сергей Филимонова, первое, на чем нужно концентрировать внимание - это то, что комментировать назначение нового человека на пост главнокомандующего ВСУ должны только военные.

Филимонов, вспоминая работу с Валерием Залужным, рассказал, что он был уважаемым человеком для Дмитрия Коцюбайла и всего батальона в целом. Он утверждает, что Украина всё ещё не оккупирована благодаря Залужному, ведь он смог справиться с теми вызовами, с которыми на тот момент мог справиться только он.

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"Валерий Федорович Залужный - это очень великий человек. Для нашего батальона он вообще как отец. Это человек, которого очень уважал "Да Винчи" - человек, которого очень уважаем мы. И я считаю, что благодаря ему как раз мы и имеем страну сейчас. Потому что если бы не он, я не знаю, кто справился в тот момент с теми вызовами, которые были", - комментирует командир.

Назначение Сырского

Командир Филимонов также отозвался про Александра Сырского. По его мнению, основная критика в обществе и нездоровые истории в адрес нового главкома исходят от гражданских, чего быть не должно. Ведь имеют право говорить о проблемах о возможной вероятности проблем в армии только те, кто воюет, а не гражданское население.

При этом, сам Филимонов отзывается о Сырском в довольно позитивном ключе, он рассказал, как в начале полномасштабного вторжения командование Сухопутных войск самостоятельно связалось с ним, несмотря на то, что его подразделение "Гонор" на тот момент не имело ни к кому отношения. Также он призывает не бояться и волноваться, а идти воевать за Украину.

"Он со мной пообщался, сказал, можете ли вы взять это направление, можем ли мы на вас рассчитывать, что вам для этого надо. Для меня тогда было удивление, что командующий Сухопутных войск встречается с группами, рассматривает их, смотрит на опыт, общается и дает конкретные задачи. И я думаю, что это очень повлияло на оборону Киева. Я тогда очень уважал Сырского. А дальше наш батальон долгое время находился в личном резерве Сырского. Точно не надо сейчас очень волноваться и говорить, что "мы проиграли, нас всех убьют". В первую очередь надо идти в ТЦК, или лучше "Волки Да Винчи", и готовиться воевать", - резюмировал новый командир "Волков да Винчи",

Отставка Залужного

Как сообщал Главред, 8 февраля президент Украины провел встречу с генералом Валерием Залужным, отметил необходимость кадровых изменений в руководстве ВСУ, и предложил ему продолжить пребывание в команде.

На следующий день, Валерию Залужному, который ушел в отставку с поста главнокомандующего Вооруженных сил Украины, дали завние Героя Украины. Соответствующий указ появился на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Также Залужный получил орден "Золотая звезда".

Вскоре после этого, новый главнокомандкюий ВСУ Александр Сырский сделал первое заявление на посту главкома и назвал главные задачи, которые нужно выполнить для изменения ситуации в войсках.

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ВСУ Александр Сырский Валерий Залужный
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