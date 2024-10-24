Зеленский назвал главное условие присутствия представителей России на Саммите мира

Не только Украина, но и западные партнеры должны действовать в рамках плана победы, чтобы ускорить наступление мира.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-nazval-glavnoe-uslovie-prisutstviya-predstaviteley-rossii-na-sammite-mira-10608149.html Ссылка скопирована

Пункты плана победы должны быть реализованы до участия РФ в Саммите мира / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента Украины

Что сказал Зеленский:

Россия сможет принять участие в Саммите мира после реализации плана победы

Украина с партнерами должна гарантировать безопасность, что включает план победы

Представители страны-агрессора России смогут принять участие в Саммите мира тогда, когда будет реализован план победы Украины. Об этом в четверг, 24 октября, заявил президент Владимир Зеленский.

Во время третьего Парламентского саммита Крымской платформы он рассказал, что важно, чтобы цели и принципы Устава ООН были полностью восстановлены, а это возможно после реализации формулы мира.

видео дня

"Когда и если план победы будет полностью реализован, мы увидим Россию на саммите мира", - подчеркнул Зеленский.

Пункты плана победы / Инфографика: Главред

Украинский президент также озвучил перечень основных пунктов плана победы, среди которых: приглашение Украины в НАТО, оборона, сдерживание российской агрессии, экономическое сотрудничество и безопасность.

"Мы должны гарантировать надежную безопасность. Все это дает план победы. Я прошу вас быть адвокатами этих пунктов в ваших столицах, в разговорах с партнерами", - добавил Зеленский.

Второй саммит мира - что о нем известно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей. Ранее Зеленский отмечал, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.

Саммит мира с участием России - что известно

Напомним, второй саммит мира по инициативе Украины должен состояться в конце 2024 года. Reuters ссылаясь на слова посла Украины в Турции Василия Боднара писало, что Киев хочет, чтобы московская делегация приняла в нем участие.

Впоследствии глава Офиса президент Андрей Ермак прокомментировал вероятность участия представителей страны-агрессора РФ во втором Саммите мира. По его словам, представители РФ могут присутствовать на втором Саммите мира, где, возможно, им представят План победы.

Ранее Зеленский отмечал, что сейчас Россия избегает откровенной и честной дипломатии, именно поэтому в Украине разработали план мероприятий, способных исправить ситуацию между текущей ситуацией и будущим Саммитом мира.

Читайте также о плане победы Украины:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред