Зеленский "опустил" Лаврова: "На лице написана его жизнь и его конец"

Сергей Лавров / polit.ru

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ему не интересно смотреть в глаза министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Лавров... У человека на лице всегда написана его жизнь, его путь и его конец. Путь этого человека мне понятен. Мне неинтересно смотреть в глаза этого человека", - сказал президент во время общения с представителями СМИ.

Он рассказал, что впервые увидел Лаврова в США, когда президентом Штатов был Дональд Трамп.

По словам президента, тогда он сказал Лаврову, что хочет, чтобы Россия освободила территории Украины, а отношения между странами вернулись на 10 лет назад.

"Он сказал: Я с вами согласен. Но тут же он отвернулся, взял телефон и позвонил на какое-то русское телевидение или радиостанцию и сказал: Только что я разговаривал с президентом Зеленским и он готов идти на все наши условия. Вот это и есть ответ. Это про путь этих людей. Они не готовы", - сказал он.

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Глава государство отметил, что этих людей не интересует результат - мир, их интересует только путь.

"Путь кровавый, путь финансовый. Их не интересует, что будет после них... А ведь после них точно будет", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский обратился к Владимиру Путину с предложением провести переговоры.

"Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я ж сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки", - сказал Зеленский.