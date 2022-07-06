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Зеленский поручил изменить получение разрешений на передвижение военнообязанных

6 июля 2022, 14:25

Президент поставил задачу доработать принятый Генштабом порядок получения разрешений на перемещение военнообязанных.

Зеленский
Владимир Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский приказал отменить запрет на перемещение военнообязанных по стране без разрешений.

Об этом глава государства заявил во время доклада главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на эту тему, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

"На заседании с военными президент заслушал доклад Валерия Залужного относительно разрешений для военнообязанных покидать пределы мест проживания", - рассказал источник.

Отмечается, что президент обратил внимание на то, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Минобороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.

"Президент поручил отменить принятый Генштабом порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны", - добавил источник.

Скандал со справками для военнообязанных

В Украине разгорелся настоящий скандал после того, как во вторник стало известно, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разработал порядок предоставления разрешения на выезд военнообязанным во время военного положения.

Как говорилось в сообщении Генштаба, для выезда за пределы своей области они должны будут получить разрешение в территориальных центрах комплектования. Такое разрешение будет действовать 30 суток, а в дальнейшем его снова можно будет получить в ТЦК.

Позднее появилось уточнение, согласно которому, если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение.

При этом такое разрешение будет действовать 30 суток, а в дальнейшем такое разрешение снова можно будет получить в ТЦК.

На ситуацию отреагировал президент Владимир Зеленский. Он поручил высшему военному руководству страны доложить ему о порядке выдачи т.н. "разрешений", для военнообязанных, призывников и резервистов.

Позднее группа народных депутатов предложила законодательно уточнить порядок выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства в пределах Украины.

Читайте такжеОграничения перемещений по стране: Сеть взорвалась мемами из-за решения Генштаба

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