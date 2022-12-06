Зеленский приехал на Донбасс и мощно поздравил украинских защитников с Днем ВСУ

Президент записал видеообращение на въезде в прифронтовой Славянск Донецкой области.

Владимир Зеленский приехал в прифронтовой Славянск / Скриншот

В День Вооруженных сил Украины 6 декабря президент Владимир Зеленский приехал на Донбасс и поздравил украинских военнослужащих с праздником.

"Я поздравляю вас с большим праздником – Днем ВСУ. Сегодня мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь. Найдите сегодня минуту для минуты молчания", - заявил он в видеообращении, записанном на въезде в Славянск.

"285 дней вы защищаете державу. Мы всегда будем помнить ваш подвиг", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что традиционно встречает этот день на передовой с нашими бойцами. "Мы гордимся нашими сухопутными, воздушными силами, военно-морскими силами, силами спецопераций, военной разведкой, десантно-штурмовыми войсками. Мы гордимся всеми ВСУ", - заявил Зеленский.

Он выразил уверенность, что "мы будем отмечать день ВСУ под мирным небом, на Майдане Независимости".

"Вы защищаете не только сам восток, но и всю нашу страну. Мы все понимаем, что на любом из направлений нашим ВСУ сложно, потому что они борются – уже даже не будем говорить, с какой армией мира, но для нас она точно последняя. Но тем не менее, на востоке сложнее всего. Хочу вас поблагодарить за эту стойкость. Считаю, что это долг всех украинцев – помогать вам. И они этого хотят. Потому что вы форпост нашей независимости", - подчеркнул глава государства.

Президент также пожелал военным отметить еще сотни годовщин Вооруженных сил и крепкого здоровья самим воинам и их близким.

/ Скриншот

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский прибыл в освобожденный Вооруженными силами Украины Херсон. Он сделал заявление о том, что украинские войска продолжают двигаться вперед для освобождения своих территорий и поблагодарил НАТО и иностранные государства за поддержку.

Зеленский обратился военным ВСУ и сказал, что армия Украины продолжает двигаться вперед и готова к миру.

Отметим, что недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин со временем приедет на Донбасс − поскольку в Кремле считают эти территории регионом России.

"Со временем это произойдет [Путин приедет на Донбасс −Главред], конечно, это же регион Российской Федерации", — сказал он.

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