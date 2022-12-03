"Со временем это произойдет": Песков анонсировал поездку Путина на Донбасс

Песков анонсировал поездку Путина на Донбасс / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Русский диктатор Владимир Путин со временем приедет на Донбасс − поскольку в Кремле считают донбасские территории регионом России. Об этом сообщает российский пропагандистский портал "РИА Новости" со ссылкой на свежее заявление путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

"Со временем это произойдет [Путин приедет на Донбасс −Главред], конечно, это же регион Российской Федерации", — сказал он.

К слову, в августе временно подконтрольные русским оккупантам районы Донбасса посетил скандальный русский политик − зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. И тогда он как бы инспектировал главарей подконтрольных Москве группировок боевиков "ЛНР" и "ДНР" − Леонида Пасечника и Дениса Пушилина соответственно.

Переговоры о мире в Украине

Как сообщал Главред, 1 декабря президент США Джо Байден заявил о готовности к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, однако есть одно условие. Глава Кремля должен показать интерес к скорейшему окончанию войны в Украине и вывести свои войска.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров Байдена и Путина. По его словам, в РФ не готовы принять условия Вашингтона. В частности, Россия не планирует забирать свои войска с территории Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что глава страны-агрессора России Владимир Путин не может быть субъектом переговоров с миром, поскольку у него больше нет политических перспектив в своем же государстве. Шанс для российского государства сохраниться – перезагрузка элит.

Позднее аналитики Института изучения войны (ISW) заявили о том, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в переговорах с Украиной, которые могли бы привести к устойчивому миру, и сохраняет максималистские цели относительно войны.

Эксперты предполагают, что Путин, глава МИД РФ Лавров и спикер Кремля Песков делали заявления, чтобы создать у западных официальных лиц представление, что Россию нужно заманить на переговоры.

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