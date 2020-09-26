Зеленский поручил приостановить все полеты на подобных Ан-26 самолетах

Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших/ president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место катастрофы самолета ВСУ в Харьковскую область. В стране объявили траур.

В субботу, 26 сентября, глава государства Владимир Зеленский приехал в Харьковскую область под Чугуев, где случилась трагедия.

В Украине объявлен траур.

Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших и призвал молиться за выздоровления выжившего.

"Вчера в результате страшной трагедии - падение самолета Ан-26 у Чугуева - Украина потеряла 26 своих достойных сыновей. 25 погибли на месте и один - от ожогов, несовместимых с жизнью, в больнице. Еще один находится на лечении. Молимся за его скорейшее выздоровление", - говорится в заявлении Telegram-канала президента.

В Офисе Зеленского также заявили, что президент дал поручение временно прекратить все полеты на подобных Ан-26 самолетах до тех пор, пока не будут выяснены все обстоятельства авиакатастрофы под Чугуевом.

Кроме того, правоохранители изучат контракты в сфере обороны.

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