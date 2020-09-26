Зеленский поручил приостановить все полеты на подобных Ан-26 самолетах

Самолет АН-26 ВСУ потерпел крушение под Чугуевом 25 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место катастрофы самолета ВСУ в Харьковскую область. В стране объявили траур.
В субботу, 26 сентября, глава государства Владимир Зеленский приехал в Харьковскую область под Чугуев, где случилась трагедия.
В Украине объявлен траур.
Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших и призвал молиться за выздоровления выжившего.
"Вчера в результате страшной трагедии - падение самолета Ан-26 у Чугуева - Украина потеряла 26 своих достойных сыновей. 25 погибли на месте и один - от ожогов, несовместимых с жизнью, в больнице. Еще один находится на лечении. Молимся за его скорейшее выздоровление", - говорится в заявлении Telegram-канала президента.
В Офисе Зеленского также заявили, что президент дал поручение временно прекратить все полеты на подобных Ан-26 самолетах до тех пор, пока не будут выяснены все обстоятельства авиакатастрофы под Чугуевом.
Кроме того, правоохранители изучат контракты в сфере обороны.
Читайте такжеВ ГБР назвали главные версии причин авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом
- Известно, что катастрофа самолета Ан-26 произошла в пятницу, около 20:45 в двух километрах от военного аэропорта города Чугуев, Харьковской области. Самолет Вооруженных сил Украины военной части А 4104 потерпел крушение во время захода на посадку. Самолет загорелся, пожар удалось потушить в 21:55. На борту Ан-26 находились 27 курсантов и офицеров Харьковского университета ВС ВСУ имени Кожедуба.
- 26 человек погибли.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что самолет потерпел крушение во время проведения тренировочных маневров.
- Председатель Харьковской обладминистрации Алексей Кучер назвал предварительной причиной катастрофы отказ левого мотора самолета.
- Министр обороны Украины Андрей Таран утверждает, что согласно предварительной информации, причиной катастрофы Ан-26 стал отказ датчика в двигателе.