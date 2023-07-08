Зеленский приехал на остров Змеиный в 500-й день полномасштабной войны

Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный и почтил память погибших защитников Украины.

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Владимир Зеленский посетил Змеиный остров / скриншот

Сегодня, 8 июля 2023 года - пятисотый день полномасштабной войны Украины и страны-агрессора России. Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный и почтил память погибших.

"Змеиный. Свободный остров свободной Украины. Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, отдавших свою жизнь в этой битве - одной из важнейших за время полномасштабной войны. Слава каждому и каждой, кто воюет ради безопасности в нашем Черном море! Честь!" - сказал президент.

Смотрите видео - Зеленский посетил остров Змеиный:

видео дня

​Зеленский на острове Змеиный / скриншот ​



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