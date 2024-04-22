Зеленский о французских войсках в Украине: Я только 'за'

В то же время Зеленский говорит, что эту идею с Макроном еще не обсуждал.

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Зеленский высказался об идее отправки в Украину войск Франции / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Инстаграм французской армии

Президент Владимир Зеленский заявил, что он поддерживает как идею Эммануэля Макрона об отправке в Украину французских инструкторов, так и самой французской армии.

В интервью блогеру Хьюго Треверу (Hugo Travers) Зеленский отметил, что идея Макрона относительно французского контингента могла заключаться в трех аспектах, и все эти три аспекта он - президент Украины - поддерживает.

Учебная миссия с инструкторами Франции

Зеленский назвал это "хорошей идеей", поскольку она позволила бы сэкономить время для украинских бойцов, которые тратят до 2 месяцев на переезды во Францию и из Франции после военных учений.

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"Первый момент - когда Эммануэль говорит об учебной миссии с инструкторами, которые приезжают в Украину... Это не означает, что французские инструкторы приедут сюда, и мы не будем посылать наших солдат во Францию, чтобы не тратить время на возвращение бригад, что спасло бы нам около 1,5-2 месяцев. Это хорошая идея", - высказался украинский глава.

Центр по ремонту западного оружия, в частности французского

Речь идет снова об экономии времени по ремонту иностранной техники.

"Второе - когда мы обсуждаем с Эммануэлем: давай быстро построим хаб по ремонту нашей современной техники или по крайней мере той, которую ты отправлял. И, опять-таки, не будем тратить месяцы, чтобы отправлять ее во Францию или другие страны Восточной Европы, ближе к Украине. Мы тратим на это много времени", - пояснил Зеленский.

Французские войска в Украине

Зеленский также отметил, что в заявлениях Макрона речь шла о непосредственной отправке армии Франции в Украину.

"Эти три пункта - я только "за", - подытожил президент.

Риторика Макрона относительно войны в Украине резко изменилась Французский лидер Эммануэль Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал очень "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, постоянно призывая стороны к "диалогу". Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам. Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США, Макрон переключился на "воинственную позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса. Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют рост давления на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

В то же время Зеленский подчеркнул, что такое решение принимает только Париж. Саму же идею присутствия контингента французских войск он с Макроном еще не обсуждал.

"У меня нет права сказать, что завтра французская армия в полном составе должна быть в Украине и бороться против России. Я на это просто не имею никакого права. И поэтому я никогда не поднимал этот вопрос", - сказал он.

Тем временем Зеленский поинтересовался, почему французские самолеты с французскими пилотами могут защищать небо Израиля, а Украине Париж не передает эту авиацию.

"Но когда мы говорим о французском контингенте, то у меня вопрос: если французские самолеты с французскими пилотами могут защищать небо Израиля, то почему тогда французские самолеты не могут защитить небо Украины. В таком случае я абсолютно поддерживаю. Но в любом случае такие инициативы должны исходить от того, от кого зависят решения", - высказался глава государства.

Зеленский надеется, что эти и другие вопросы ему удастся обсудить с Макроном во время его визита в Киев.

Французские войска в Украине - что следует знать

Париж не исключает отправки в Украину своих войск. Среди рассматриваемые Макроном городов, куда могут отправить иностранный контингент, - Одесса.

В целом Макрон считает, что Запад должен изменить стратегию в отношении войны России против Украины и отказаться от "красных линий". Как писала газета The Wall Street Journal, французский президент пытался сделать прямое послание Путину, что западные столицы не исключают военные варианты. По этому поводу Макрон уже разговаривал с Байденом и Шольцем.

Тем временем в России уже бредят французскими войсками в Украине. По неподтвержденным данным "российской разведки", в Украину якобы собирают до 2 тысяч военных.

Кроме того, отправкой войск в Украину заинтересовались Литва и Эстония.

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