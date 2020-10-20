Зеленский выступит в Раде: СМИ узнали, о чем будет говорить президент

Выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 10:30 во вторник, 20 октября.
Во вторник, 20 октября, состоится заседание Верховной Рады, в рамках которого ожидается обращение президента Владимира Зеленского к парламенту.
Глава государства поднимет темы коронавируса, создания Крымской платформы, стратегии развития экономики Донбасса, а также развития Вооруженных сил Украины. Об это сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента.
Послание Зеленского к Раде - о чем будет говорить президент
Владимир Зеленский призовет граждан соблюдать требования защиты от коронавирусной инфекции. В частности, он намерен обратиться к гражданам, которые, несмотря на устрашающую статистику, или вообще не носят маски, или делают это для галочки.
В послании Зеленского будет акцент на вопросе Крыма и создании формата Крымская платформа, направленного на координацию международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова.
Президент Зеленский намерен разъяснить, почему необходим новый экономический подход к ситуации на Донбассе. Источник в ОП уточнил, что для того, чтобы построить "новый Донбасс, сильный, современный, безопасный и богатый", нужны особые экономические условия, Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, включающая налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам".
Глава государства также сделает акцент на развитии Вооруженных сил Украины.
"Были фейковые повестки в военкомат, страшилки, что Зеленский развалит армию. Все это было. Но есть неоспоримые факты: в 2020 году бюджет на армию стал крупнейшим в истории Украины, во времена коронакризиса он не уменьшился ни на одну гривну. И не нужно разгонять "зраду", что в 2021 году будут сокращены средства на армию. Кроме того, Украина начинает строить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона", - рассказал источник в ОП.
Напомним:
- Ранее в прессе сообщалось, что президент Владимир Зеленский выступит в Раде во вторник, 20 октября. Темой его доклада станет определение стратегического развития Украины.
- Пленарное заседание Верховной Рады начнется в 10:00. Выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 10:30.
- Как рассказал глав ВРУ Дмитрий Разумков, на заседании 20 октября Рада не намерена рассматривать проект бюджета на 2021 год. Парламентарии будут утверждать документ после местных выборов, которые пройдут 25 октября.