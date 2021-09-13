Зеленский заявил о намерении Украины стать хозяином зимних Олимпийских игр

Президент рассказал о намерении провести Олимпиаду в Украине / Униан

Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением об идее провести Олимпийские игры в стране. Об этом он заявил во время торжественной церемонии по случаю 30 годовщины создания Национального олимпийского комитета. Праздник состоялся при поддержке "Группы Метинвест".

"У каждого есть мечта. Для тех, кто сидит сегодня в зале – это Олимпиада в Украине. Я считаю, что наша страна заслужила проведения Олимпийских игр. Тяжелоатлеты говорят, что поднять вес сложно, легко не пробовать. Я понимаю, что это будет сложно реализовать, но мы постараемся", – сказал Зеленский.

В свою очередь президент напомнил, что одним из основателей Международного олимпийского комитета был украинец.

"Стоит вспомнить, что один из основателей Международного олимпийского комитета – это украинец Алексей Бутовский с Полтавщины. Стоит ставить себе такую цель и идти к ней", – отметил Зеленский.

Справка Главред. Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине производителем стали.

Производственные площадки "Метинвеста" также становятся площадками для спортивных рекордов. Например, совсем недавно на Северном горно-обогатительном комбинате восемь стронгменов Украины установили национальный рекорд по перетягиванию автосамосвала Caterpillar.

Основные акционеры "Метинвеста" - группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).