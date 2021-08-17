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Жан Беленюк признался, что ему предлагали выступать за "сборную Крыма"

17 августа 2021, 23:56
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Недавно россияне в соцсети предлагали ему купить футболку с его изображением на фоне карты Украины без Крыма.

Беленюку предлагали выступать за Крым

Олимпийский чемпион, который выиграл для Украины единственное золото в Токио, а также нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк признался, что получал предложение выступать за "сборную Крыма".

"За Крым предлагали выступать, представляете? За "сборную Крыма", - сказал он в интервью журналистке Алесе Бацман.

И уточнил, что подобное предложение получил после оккупации Россией украинского полуострова.

"Мне просто передали через одного борца... Для того, чтобы финансы обсуждать, нужно "клюнуть" на это предложение...", - ответил нардеп на уточняющие вопросы.

Он также рассказал, что недавно россияне в соцсети предлагали ему купить футболку с его изображением на фоне карты Украины без Крыма.

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"Я просто потерял дар речи", - смеется Беленюк.

Нападение на Беленюка - о чем ранее писал Главред:

Ранее в центре Киева неизвестные напали на Жана Беленюка и выкрикивали расистские оскорбления в его сторону.

"Неизвестные молодые люди выкрикивали оскорбления по типу: "Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?" и "Вали в Африку", - написал Беленюк.

Полиция уже начала расследование этого инцидента. В полиции добавили, что сведенья об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

Олимпиада-2020 Жан Беленюк Слуга народа новости Украины новости Крыма
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