Жан Беленюк признался, что ему предлагали выступать за "сборную Крыма"

Недавно россияне в соцсети предлагали ему купить футболку с его изображением на фоне карты Украины без Крыма.
Олимпийский чемпион, который выиграл для Украины единственное золото в Токио, а также нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк признался, что получал предложение выступать за "сборную Крыма".
"За Крым предлагали выступать, представляете? За "сборную Крыма", - сказал он в интервью журналистке Алесе Бацман.
И уточнил, что подобное предложение получил после оккупации Россией украинского полуострова.
"Мне просто передали через одного борца... Для того, чтобы финансы обсуждать, нужно "клюнуть" на это предложение...", - ответил нардеп на уточняющие вопросы.
Он также рассказал, что недавно россияне в соцсети предлагали ему купить футболку с его изображением на фоне карты Украины без Крыма.
"Я просто потерял дар речи", - смеется Беленюк.
Нападение на Беленюка - о чем ранее писал Главред:
Ранее в центре Киева неизвестные напали на Жана Беленюка и выкрикивали расистские оскорбления в его сторону.
"Неизвестные молодые люди выкрикивали оскорбления по типу: "Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?" и "Вали в Африку", - написал Беленюк.
Полиция уже начала расследование этого инцидента. В полиции добавили, что сведенья об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.