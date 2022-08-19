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"Жаркий август": у Зеленского поторллили оккупантов "камнями с неба" в Крыму

19 августа 2022, 22:53

Михаил Подоляк прокомментировал взрывы на складах боеприпасов в оккупированном Россией Крыму.

новофедоровка
В Крыму гремят новые взрывы / Скриншот

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал новые взрывы во временное оккупированном РФ Крыму.

Взрывы на складах боеприпасов в оккупированном Россией Крыму в августе свидетельствуют о том, что полуостров является исключительно украинским. Об этом он написал в микроблоге Twitter.

"Крым. Жаркий август-2022. Сезон, в котором много "звезд", которые падают, "мамулечек" на внеочередную переправу, отказов от краденых квартир, работы ПВО. А главное, это время, когда понимаешь, что Крым – это только Украина. Даже если воры-2014 обещали вечную защиту от камней с неба...", - заявил Подоляк.

'Жаркий август': у Зеленского поторллили оккупантов 'камнями с неба' в Крыму

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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Михаил Подоляк новости Крыма война России и Украины
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