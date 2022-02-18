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"Жду с нетерпением": Ляшко рассказал, когда могут отменить карантин и маски в Украине

18 февраля 2022, 13:47
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Глава Минздрава отметил, Украина сейчас находится на пике заболеваемости коронавирусом.

виктор ляшко
Виктор Ляшко рассказал, когда могут отменить карантин и маски в Украине / УНИАН

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, когда могут отменить карантин и маски в Украине. По его словам, нужно еще подождать.

В кулуарах Верховной Рады министр отметил, что сейчас Украина проходит пик заболеваемости коронавирусом. Сегодня менее 40% ковидных коек в больницах занято пациентами, ещё меньше больных находятся на кислородной терапии, уточнил Ляшко.

"Я с нетерпением жду, когда можно выйти и сказать, что мы отменяем карантинные ограничения. В том числе и масочный режим. Но надо еще немного подождать и вакцинироваться", - заявил он.

По его словам, цель Минздрава - 70% населения полностью вакцинировано полным курсом и бустерная доза у всех, кто в этом нуждается.

Читайте такжеНеврологи настоятельно рекомендуют переболевшим коронавирусом отказаться от кофе: в чем опасность"Это позволит нам с оптимизмом смотреть вперед и не применять карантинные ограничения при дальнейшей потенциальной волне роста. Как прогнозируется, волны еще будут в частности на октябрь-ноябрь 2022 года", - сообщил Ляшко.

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Коронавирус в Украине

14 февраля Ляшко сообщил, что в Украине впервые за январь и февраль в некоторой степени стабилизировалась ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом COVID-19. Причем уровень заболеваемости начал стабилизироваться как минимум на неделю раньше, чем прогнозировали аналитики Минздрава.

По состоянию на утро пятницы, 18 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 34 938 жителей страны (сутками ранее было 33 330). В том числе заболели 2 879 детей и 870 медработников. За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 323 человека; летальных случаев - 282; выздоровели 29 254 человека.

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Автор: Сергей Кущ
viber
коронавирус новости Украины Виктор Ляшко
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