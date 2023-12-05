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Жена докопалась: мужчина отказался от мобилизации из-за запрета супруги - что реши суд

Дмитрий Видоменко
5 декабря 2023, 12:26
В Тернопольской области судили и дали три года тюрьмы мужчине, который отказался от мобилизации, потому что ему запретила жена.
Молоток, сварливая жена
Мужчина за отказ от мобилизации получил 3 год лишения свободы / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Тернопольской области три года тюрьмы получил мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации в ряды ВСУ. Об этом говорится в приговоре Гусятинского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, 12 июля нынешнего года военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе в армии. В тот же день он получил повестку и должен был 14 июля прийти в военкомат. Однако житель Тернопольщины проигнорировал документ.

На суде мужчина объяснил, что 12 июля он отмечал праздник апостолов Петра и Павла. В тот день приехали сотрудники ТЦК и СП и доставили его для прохождения ВВК. Там мужчину признали годным к службе в армии и вручили "боевую повестку" на 14 июля.

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Мужчина объяснил, что проигнорировал службу в армии, потому что "служил в пожарном взводе в воинской части и никаких навыков владения оружием и боевого опыта не имеет". Также он пояснил, что его жена устроила скандал и требовала, чтобы он никуда не уходил. На суде мужчина добавил, что не хочет служить в армии.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Но данный приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что процесс мобилизации в Украине изменится. По его словам, изменения будут касаться количества мобилизованных, сроков проведения мобилизации и других вопросов.

Также глава государства Зеленский говорил, что Украина готовит новый план мобилизации. Как сказал президент, стране нужно знать, какие ставятся цели и куда она идет.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что будет новый подход к мобилизации и назвал главные изменения. В частности, изменится подготовка и коммуникация с людьми.

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ВСУ мобилизация в армию война России и Украины
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