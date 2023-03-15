Жена и сын не дождались домой: оккупанты убили воина с Полтавщины

У Героя остались мама, сестра, любимая жена и маленький сын, которому еще не исполнилось года.

Погибший воин с женой / Фейсбук Виталий Каплин

В бою с российскими оккупантами погиб боец ВСУ, заместитель командира 17 сотни Добровольческого украинского корпуса Виталий "Тур" Каплин.

Уроженец города Кременчуг Полтавской области боролся за свободу и независимость Украины с самого начала войны, сообщают местные СМИ.

"Обрел вечную жизнь в бою заместитель командира 17 сотня ГУК ПС - Полтавщина, боец 3-го отдельного стрелкового батальона ГУК "ПС", 67 омбр ГУК кременчужанин Виталий Каплин", – отмечено в сообщении.

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Известно, что у Героя остались мама, сестра, любимая жена и маленький сын, которому еще не исполнилось года.

"Мы каждый день прощаемся с героями. Каждый день хороним лучших сыновей Украины, которые гибнут в боях за независимость нашего государства... У нашей воли непомерная цена крови. Об этом должны помнить все нынешние и последующие поколения украинцев. Отмстим за смерть Великих Рыцарей!!! Слава Нации!!! Героям Слава!!! Выражаем соболезнования родным и близким", – написала соратница павшего воина, жительница Кременчуга Лидия Подлегаева.

Как сообщал Главред, на угледарском направлении погиб украинский актер, юморист, участник проекта Лига смеха Роман Иваненко. Защитник Украины получил тяжелое ранение и попал к оккупантам в плен, но без надлежащей медицинской помощи умер.

7 марта стало известно о трагической потере для Украины. В боях с российскими оккупантами погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи".

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