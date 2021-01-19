Женщина с университетским дипломом: назван чемпион среди безработных в Украине

Безработные, протест / УНИАН

В Украине большинство соискателей работы являются женщинами – 56% от общего числа официально зарегистрированных безработных. Всего по состоянию на 1 января 2021 года Госслужба занятости зарегистрировала 459 тысяч безработных украинцев.

"Среди безработных женщины составляют 56%, мужчины - 44%. Университетский диплом имеют 49% соискателей, 34% - окончивших профессионально-техническое учебное заведение, а 17% - общеобразовательную школу. По возрастным группам преобладают безработные 45-55 лет - 40%, молодежь до 35 лет - 30%, безработные в возрасте от 35 до 44 лет - 29%", - сказано в сообщении Госслужбы занятости в Facebook.

В ведомстве уточнили, что до потери работы 21% из тех, кто сегодня находится в списке официальных безработных, работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 18% - в сфере торговли; 15% - перерабатывающей промышленности, 12% - в госуправлении, сфере обороны и соцстраховании.

Кроме того, среди безработных есть люди, которые имеют дополнительные гарантии относительно трудоустройства.

соискатели работы, которым до пенсии по возрасту осталось 10 и менее лет - 32,4 тысячи;

граждане с инвалидностью - 22,7 тысячи;

демобилизованные из зоны ООС - 9,2 тысячи;

выпускники учебных заведений, которые впервые ищут работу - 5,9 тысячи;

внутренне перемещенные лица - 4,4 тысячи.

Также в Госслужбе занятости рассказали, что в прошлом году работу при содействии службы нашли 606 тысяч человек.

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